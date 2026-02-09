Продолжающееся российское наступление на украинском фронте ослабляет позиции Украины в мирных переговорах, пишет The Wall Street Journal.

Российские войска продолжают медленно продвигаться вперед благодаря все более эффективному использованию беспилотников, отмечает газета. По ее информации, стратегия Москвы заключается в использовании дронов средней дальности — от 20 до 80 километров. Ими наносятся удары по украинским операторам беспилотников, а также логистическим объектам, добавили в WSJ.

Подход ВСУ, по данным журналистов, заключается в нанесении максимальных потерь российской пехоте, которая входит в зону поражения украинских дронов, начинающуюся примерно в 20 километрах от линии фронта. Многие украинские солдаты и офицеры говорят о необходимости перемен, а также о том, что ВСУ нужно адаптироваться к стратегии России, которая систематически наносит удары по тылу, отметило издание.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Это ослабляет позиции Киева в переговорах, где на представителей Украины давят с требованием уступить стратегически важные для страны территории, говорится в материале.

Украинские войска могли бы лучше противостоять непрекращающемуся давлению со стороны России, если бы сосредоточились на нанесении ударов по операторам российских беспилотников, а также командным пунктам рот и батальонов, расположенным в нескольких километрах от линии соприкосновения, сказал майор Олег Шыряев, командир 225-го штурмового полка, который отражает постоянные атаки российских войск в южной части Запорожской области.

По данным расположенного в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований (CSIS), число убитых и раненых российских солдат достигло почти 1,2 миллиона человек. Но даже эти потери не заставили Кремль пойти на уступки, добавили в WSJ. По оценкам CSIS, общие потери украинской армии составили от 500 до 600 тысяч человек.

«Россия применила более систематический подход к поиску украинских групп беспилотников, чтобы нарушить и уничтожить украинскую логистику дронов, поскольку это центр тяжести украинской системы обороны», — сказал журналистам австрийский военный аналитик с пророссийскими взглядами Франц-Штефан Гади.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

Он добавил, что у Украины лучшие операторы беспилотников, но их удары по целям в тылу более разрозненные. Помимо этого, у ВСУ не хватает дронов и другого оружия, способного поражать цели на средней дистанции от 30 до 190 километров за линией фронта, отметил Гади. Как отметили журналисты, для улучшения арсенала нужна дополнительная помощь западных партнеров.