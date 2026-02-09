Опубликовано предсмертное видеообращение к Путину бывшей жены российского миллиардера

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение экс-супруги бизнесмена Александра Галицкого Алии, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания города Истра в минувшие выходные. Видео, как утверждается, было записано незадолго до ее гибели.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

В ролике Алия Галицкая обращается к Владимиру Путину. Она обвиняет своего бывшего мужа в симпатиях к Украине.

«Мои дочки находятся под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозаписи его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. Мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, к целому народу, к нашей культуре, традициям, литературе», — говорит она.

По словам Галицкой, бывший супруг растит их двоих общих детей в роскоши, покупает им многочисленные гаджеты, вывозит дочерей в Европу и «пропагандирует» им европейский образ жизни, который, как она считает, «не соответствует движению российской политики».

В видео Галицкая рассказывает, что на протяжении конфликта с бывшим мужем сталкивалась с его связями, влиянием и финансовыми возможностями. По ее словам, несмотря на широкое освещение их истории в СМИ, она не могла «конкурировать с его деньгами» и испытывала постоянное давление. Кроме того, она выражает опасение, что в случае победы Галицкого в суде он вывезет их дочерей за границу. В обращении Галицкая просит Путина обратить внимание на ее ситуацию и помочь ей.

Я переехала в Непал и очень довольна Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте Общество 7 минут чтения

Александр Галицкий — предприниматель и бывший член совета директоров «Альфа-банка» — развелся с супругой в марте 2025 года. Две несовершеннолетние дочери сначала остались жить с матерью, а затем Галицкий через суд добился того, чтобы они проживали с ним. Кроме того, бывшие супруги делили имущество.

Истринский городской суд Московской области арестовал Алию Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве. По версии следствия, она требовала у бывшего супруга 150 миллионов долларов, угрожая распространением информации, способной нанести ущерб его деловой репутации. Суд отправил ее под стражу.

О гибели Галицкой в минувшее воскресенье написала в своем телеграм-канале правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего супруга — «человека властного и обеспеченного».