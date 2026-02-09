EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Опубликовано предсмертное видеообращение к Путину бывшей жены российского миллиардера

2 минуты чтения 10:09

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение экс-супруги бизнесмена Александра Галицкого Алии, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания города Истра в минувшие выходные. Видео, как утверждается, было записано незадолго до ее гибели. 

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

В ролике Алия Галицкая обращается к Владимиру Путину. Она обвиняет своего бывшего мужа в симпатиях к Украине. 

«Мои дочки находятся под пагубным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину. Зеленского он считает героем, потому что он сражается с такой большой страной. У меня есть аудиозаписи его слов. Также он поддерживает радикальный националистический режим на Украине. Мне больно слышать, как он сравнивает президента России с фашистским лидером. Он внушает нашим девчонкам ненависть к России, к целому народу, к нашей культуре, традициям, литературе», — говорит она.

По словам Галицкой, бывший супруг растит их двоих общих детей в роскоши, покупает им многочисленные гаджеты, вывозит дочерей в Европу и «пропагандирует» им европейский образ жизни, который, как она считает, «не соответствует движению российской политики».

В видео Галицкая рассказывает, что на протяжении конфликта с бывшим мужем сталкивалась с его связями, влиянием и финансовыми возможностями. По ее словам, несмотря на широкое освещение их истории в СМИ, она не могла «конкурировать с его деньгами» и испытывала постоянное давление. Кроме того, она выражает опасение, что в случае победы Галицкого в суде он вывезет их дочерей за границу. В обращении Галицкая просит Путина обратить внимание на ее ситуацию и помочь ей.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество7 минут чтения

Александр Галицкий — предприниматель и бывший член совета директоров «Альфа-банка» — развелся с супругой в марте 2025 года. Две несовершеннолетние дочери сначала остались жить с матерью, а затем Галицкий через суд добился того, чтобы они проживали с ним. Кроме того, бывшие супруги делили имущество. 

Истринский городской суд Московской области арестовал Алию Галицкую 6 февраля по делу о вымогательстве. По версии следствия, она требовала у бывшего супруга 150 миллионов долларов, угрожая распространением информации, способной нанести ущерб его деловой репутации. Суд отправил ее под стражу.

О гибели Галицкой в минувшее воскресенье написала в своем телеграм-канале правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего супруга — «человека властного и обеспеченного».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»