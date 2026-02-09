EN
Поиск Google пытались зачистить от упоминаний бывшего мужа покончившей с собой Алии Галицкой

15:52

Упоминания российского миллиардера Александра Галицкого, чья бывшая жена покончила с собой в изоляторе временного содержания Истры, пытались удалить из поисковой выдачи Google неизвестные лица. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на данные портала Lumen, собирающего жалобы на интернет-площадки. 

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Журналисты отметили, что американская компания получила минимум два запроса на удаление данных со ссылкой на нарушение закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). Запросы при этом отправляли ИА «Роснадзор» и China Today. 

Из выдачи Google пытались удалить ссылку на профиль Галицкого на сайте RuCompromat, который специализируется на сборе данных о российских чиновниках, предпринимателях и публичных персонах. Оба сайта, указанные в качестве отправителя жалобы, сейчас недоступны, отмечает «Агентство».

Обе жалобы написаны от первого лица в форме: «Нарушены мои авторские права на опубликованную статью». Их тексты идентичны и составлены на русском языке — авторы пытались убедить Google, что являются первоисточником статьи RuCompromat. 

В материале Галицкий назван «мутным российским бизнесменом», который «пропускает деньги из так называемого «путинского бассейна» (общака российской государственной мафии)». Обе жалобы на эту статью были направлены в феврале-марте 2023 года.

Журналисты отмечают, что для зачистки информации российские чиновники и бизнесмены нередко прибегают к положениям DMCA — они создают сайты-однодневки, чтобы выдать их за первоисточник информации. Согласно положениям закона, источник, который первым опубликовал какую-либо информацию, имеет право требовать удаления ее копий из поисковой выдачи.

Также «Агентство» отмечает, что контролируемый Алишером Усмановым «Коммерсантъ» удалил статью об аресте имущества Галицкого стоимостью 435 миллионов рублей в рамках иска о разделе имущества с его бывшей женой, Алией. 

О суициде Алии Галицкой сообщила правозащитница Ева Меркачева. По ее данным, женщина находилась в камере одна и оставила записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа. Позже было опубликовано ее предсмертное видеообращение к Владимиру Путину.

