EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: Европа разработала план против использования доллара в качестве оружия

2 минуты чтения 10:31

Европейская комиссия разработала план по смещению доллара с позиции главной мировой валюты, опасаясь, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать доллар как инструмент принуждения для достижения внешнеполитических целей. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, на протяжении многих лет доллар был доминирующей валютой на международных рынках. Это давало США экономическое преимущество, поскольку спрос на доллар за рубежом означал более низкие затраты на заимствования и более дешевый импорт.

В конфиденциальной записке Еврокомиссии сказано, что, хотя укрепление евро на мировой арене является давней целью институтов ЕС, в последнее время этот вопрос перешел из разряда желательных результатов в разряд необходимых для обороны мер.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество7 минут чтения

«Недавние изменения в международной валютно-финансовой ситуации требуют комплексной переоценки стратегии глобального позиционирования евро. ЕС необходимо принять меры для повышения своей устойчивости к потенциальному использованию международной валютно-финансовой системы в качестве оружия», — говорится в записке.

Politico привело несколько пунктов плана Еврокомиссии. В их число вошло повышение экономической производительности и интеграция финансовых рынков ЕС. Однако этот пункт плана сталкивается с препятствиями в виде корыстных интересов участников рынка и национальных государственных органов.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Далее Еврокомиссия хочет, чтобы инвесторы больше использовали евро, а для этого ЕС должен выпустить больше облигаций. В то же время Евросоюзу придется преодолеть сопротивление Германии и Нидерландов, которые не согласны с такой идеей.

Кроме того, Еврокомиссия намерена распространять стейблкоины, привязанные к евро, как это делает США. Также ЕК рассматривает цифровой евро как способ укрепить свою валюту в финансовом мире будущего. Комиссия рекомендует одобрить законопроект, позволяющий ЕЦБ выпустить его в этом году. 

Пятым пунктом плана Politico называет стимулирование использования евро при подписании контрактов за пределами блока, в том числе в сферах энергетики, сырьевых материалов, воздушного транспорта и обороны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»