СМИ: Европа разработала план против использования доллара в качестве оружия

Европейская комиссия разработала план по смещению доллара с позиции главной мировой валюты, опасаясь, что администрация президента США Дональда Трампа может использовать доллар как инструмент принуждения для достижения внешнеполитических целей. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, на протяжении многих лет доллар был доминирующей валютой на международных рынках. Это давало США экономическое преимущество, поскольку спрос на доллар за рубежом означал более низкие затраты на заимствования и более дешевый импорт.

В конфиденциальной записке Еврокомиссии сказано, что, хотя укрепление евро на мировой арене является давней целью институтов ЕС, в последнее время этот вопрос перешел из разряда желательных результатов в разряд необходимых для обороны мер.

Я переехала в Непал и очень довольна Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте Общество 7 минут чтения

«Недавние изменения в международной валютно-финансовой ситуации требуют комплексной переоценки стратегии глобального позиционирования евро. ЕС необходимо принять меры для повышения своей устойчивости к потенциальному использованию международной валютно-финансовой системы в качестве оружия», — говорится в записке.

Politico привело несколько пунктов плана Еврокомиссии. В их число вошло повышение экономической производительности и интеграция финансовых рынков ЕС. Однако этот пункт плана сталкивается с препятствиями в виде корыстных интересов участников рынка и национальных государственных органов.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Далее Еврокомиссия хочет, чтобы инвесторы больше использовали евро, а для этого ЕС должен выпустить больше облигаций. В то же время Евросоюзу придется преодолеть сопротивление Германии и Нидерландов, которые не согласны с такой идеей.

Кроме того, Еврокомиссия намерена распространять стейблкоины, привязанные к евро, как это делает США. Также ЕК рассматривает цифровой евро как способ укрепить свою валюту в финансовом мире будущего. Комиссия рекомендует одобрить законопроект, позволяющий ЕЦБ выпустить его в этом году.

Пятым пунктом плана Politico называет стимулирование использования евро при подписании контрактов за пределами блока, в том числе в сферах энергетики, сырьевых материалов, воздушного транспорта и обороны.