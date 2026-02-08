Вспышку бешенства зафиксировали в подмосковном городе

В подмосковном Реутове зафиксировали вспышку бешенства, на территории очага заражения введен карантин. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Из документа следует, что вся территория города Реутов признана неблагополучной по бешенству. «Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов городского округа Реутов Московской области», — сказано в постановлении.

Сообщается, что на территории этого дома запрещено лечение больных животных, а также пребывание посторонних лиц, за исключением жителей дома, сотрудников госветслужбы и персонала, участвующего в ликвидации очага. Кроме того, на территории запретили проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Отмечается, что животных из города можно вывозить только на убой на специализированные предприятия или оборудованные для этих целей пункты. Исключение составляют животные, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.

В ноябре 2025 года власти Москвы ввели карантин по бешенству в районе Щукино в Северо-Западном административном округе. Тогда очаг заболевания был зарегистрирован в жилом доме по ул. Гамалеи, 19, корп. 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение после подтвержденного случая заболевания у домашнего животного. Согласно документу, на территории неблагополучного пункта было запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных на территории неблагополучного пункта.

Также из района запретили вывоз животных, способных заразиться, за исключением случаев отправки на убой или перемещения вакцинированных особей. Под запрет попал и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.