Российский школьник случайно открыл убивающую грибок бактерию

Одиннадцатиклассник Николай Уликов из подмосковного Пущино во время эксперимента в школе случайно открыл бактерию, способную подавлять рост грибков. Об этом пишут «Московский комсомолец» и телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«На занятиях мы хотели посеять гриб ежовик для культивирования на чашках Петри. Так как брали мы дикий гриб, после высеивания там, естественно, были внешние культуры. И появилась одна маленькая колония с ореолом вокруг. Там ничего не росло, кроме этой колонии», — рассказал Уликов.

Наблюдения показали, что ни плесень, ни другие бактерии не могли закрепиться рядом с колонией. Позже выяснилось, что обнаруженный штамм выделяет вещество, подавляющее развитие грибков и создающее вокруг себя стерильную зону.

По словам школьника, бактерия обладает выраженными противогрибковыми свойствами и может представлять интерес для дальнейших исследований. Он надеется, что в перспективе подобные микроорганизмы могут использоваться для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых заболеваний без применения агрессивных химических средств.

Сейчас открытие требует дополнительного изучения и лабораторного подтверждения, однако сам факт находки уже привлек внимание специалистов, отмечает «Московский комсомолец».

