Общество

Российский школьник случайно открыл убивающую грибок бактерию

2 минуты чтения 14:42

Одиннадцатиклассник Николай Уликов из подмосковного Пущино во время эксперимента в школе случайно открыл бактерию, способную подавлять рост грибков. Об этом пишут «Московский комсомолец» и телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«На занятиях мы хотели посеять гриб ежовик для культивирования на чашках Петри. Так как брали мы дикий гриб, после высеивания там, естественно, были внешние культуры. И появилась одна маленькая колония с ореолом вокруг. Там ничего не росло, кроме этой колонии», — рассказал Уликов.

Наблюдения показали, что ни плесень, ни другие бактерии не могли закрепиться рядом с колонией. Позже выяснилось, что обнаруженный штамм выделяет вещество, подавляющее развитие грибков и создающее вокруг себя стерильную зону. 

По словам школьника, бактерия обладает выраженными противогрибковыми свойствами и может представлять интерес для дальнейших исследований. Он надеется, что в перспективе подобные микроорганизмы могут использоваться для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых заболеваний без применения агрессивных химических средств.

Сейчас открытие требует дополнительного изучения и лабораторного подтверждения, однако сам факт находки уже привлек внимание специалистов, отмечает «Московский комсомолец».

Ранее Би-си-си рассказало о загадочном грибе, заставляющем людей видеть однотипные галлюцинации с участием «маленьких человечков». Речь идет о виде Lanmaoa asiatica, который традиционно употребляют в пищу в отдельных регионах Китая. 

По данным издания, местные жители и врачи знают, что при недостаточной термической обработке этот гриб обладает выраженным психоактивным эффектом. Так, после его употребления люди рассказывали, что видят крошечных человекоподобных существ, которые ходят по полу, взбираются на стены и передвигаются по мебели.

