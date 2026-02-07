EN
США и Украина определили возможную дату окончания войны

2 минуты чтения 01:02 7 февраля | Обновлено: 01:13 7 февраля

Американская делегация во время переговоров в Абу-Даби поставила амбициозную цель. США хотят, чтобы уже в мае 2026 года украинские граждане проголосовали на референдуме за условия перемирия, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа сильно торопится, так как приближается момент, когда главе Белого дома придется сосредоточиться на вопросах внутренней политики. Поэтому спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер донесли до Киева, что заключить предварительное, рамочное перемирие с Россией необходимо через месяц — в марте.

«Позиция Киева заключается в том, что ни о чем нельзя договориться до тех пор, пока Соединенные Штаты и партнеры не предоставят Украине гарантии безопасности», — заявил один из собеседников издания.

Представители украинской стороны также отмечают, что подготовка к референдуму и национальным выборам — крайне сложный и энергозатратный процесс. Его не организовать за несколько месяцев. Собеседники Reuters считают, что в самом оптимистичном случае подготовка к голосованию займет порядка полугода.

К тому же проведение национальных выборов потребует от Украины внесения поправок в Конституцию. Дело в том, что в данном варианте закон не позволяет проводить президентские выборы во время военного положения. Таким образом, как отмечает издание, все снова упирается в необходимость предоставления Украине гарантий безопасности.

От России же требуется согласие о заключении перемирия на то время, пока украинские граждане будут изъявлять свою политическую волю. Однако на данный момент во время переговоров в Абу-Даби хоть и были достигнуты промежуточные успехи, — в рамках переговорного процесса Киев и Москва договорились обменять 314 военнопленных — основной вопрос остается все так же нерешенным — достичь компромисса по владению территорией Донецкой области, у делегаций пока не получилось.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал завершившиеся накануне трехсторонние переговоры в столице ОАЭ «сложными, но конструктивными»

Гречневый суп с таллием
