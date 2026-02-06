Кремль оценил мирные переговоры в Абу-Даби

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал завершившиеся накануне трехсторонние переговоры в столице ОАЭ «сложными, но конструктивными», пишет РБК.

«Работа продолжается. Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — прокомментировал Песков.

В ходе встречи российская и американская делегации, в частности, затрагивали вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как отметил Песков, обе стороны понимают необходимость продолжения переговоров по этой теме.

Кроме того, 5 февраля в рамках переговорного процесса Киев и Москва договорились обменять 314 военнопленных. В тот же день обмен состоялся по формуле «157 на 157». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в соцсети X, что работы еще предстоит много, однако «постоянные дипломатические контакты приводят к ощутимым результатам и продвигают усилия по завершению войны в Украине».

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, даже при благоприятных условиях согласование возможного мирного соглашения по Украине может занять не менее полутора месяцев. По словам собеседника агентства, переговорный процесс носит многоэтапный характер, и в случае сохранения разногласий срок может увеличиться.

Переговоры в Абу-Даби продолжались два дня, с 4 по 5 февраля. Эта встреча стала вторым раундом консультаций с участием России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23–24 января.

Ранее в Кремле подчеркивали, что формат переговоров предполагает поэтапное обсуждение ключевых вопросов и не предполагает быстрых решений. Сроки следующего раунда консультаций пока не назывались. Однако глава Украины Владимир Зеленский заявил, что они состоятся в ближайшее время.