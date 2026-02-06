Всеобщую амнистию поддержали в парламенте Венесуэлы

Национальная ассамблея Венесуэлы, выступающая в роли верховного законодательного органа в стране, единогласно приняла в первом чтении закон о всеобщей амнистии. Если парламент не изменит своих намерений, то в скором времени на свободу могут выйти сотни политических заключенных, сообщает Infobae.

При этом глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который также является братом исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, поторопил депутатов, заявив, что времени на принятие решений мало.

«Законопроект не является списком имен, потому что эти списки имен всегда являются исключающими. Идите и разговаривайте с родственниками людей, лишенных свободы. Разговаривайте с жертвами преступлений, которые были совершены за все эти годы. Пусть не останется ни одной жертвы, которая не была бы услышана», — добавил Родригес.

В тексте законопроекта «Об амнистии для демократического сосуществования» действительно подчеркивается, что амнистия будет действовать массово, а не выборочно. Так, на свободу должны выйти люди, привлеченных к ответственности с 1999 по 2026 год за «терроризм», «предательство Отечества», «разжигание ненависти», государственную измену и мятеж — статьи, по которым судили граждан Венесуэлы во время правления Уго Чавеса и его политического преемника Николаса Мадуро.

После того, как США провели операцию по захвату Мадуро, новое правительство страны начала постепенно освобождать политических заключенных. Издание Reuters сообщало, что с 8 января из тюрем вышли порядка 350 человек. Местные власти настаивают, что на свободе оказались порядка 900.

Независимые наблюдатели полагают, как пишет The Guardian, что в Венесуэле до сих пор остаются за решеткой около 600-800 политзаключённых.