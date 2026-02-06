EN
СМИ предсказали появление нового военного лидера в Европе

17:39

Германия может стать одной из ведущих военных держав Европы уже к 2030 году, если продолжит наращивать оборонные расходы нынешними темпами. Усиление ее военного потенциала, однако, способно привести к росту напряженности и конкуренции внутри Евросоюза, пишет The Economist.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

По данным издания, в 2025 году Германия потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютных показателях. В настоящее время немецкий военный бюджет занимает четвертое место в мире. Ожидается, что к 2029 году ежегодные военные расходы достигнут 189 миллиардов долларов — более чем в три раза больше, чем в 2022 году. Власти страны также рассматривают возможность возвращения обязательной воинской службы, если бундесверу не удастся привлечь достаточное число добровольцев.

Берлин заявляет, что намерен использовать возросшие военные возможности для защиты всей Европы. Однако журналисты The Economist предупреждают, что доминирующее положение Германии в сфере обороны вызывают опасения у ее соседей. Так, во Франции и Польше уже выражают обеспокоенность тем, что Германия превращается в ключевую военную силу континента. Париж, в частности, может попытаться укрепить собственные оборонные позиции, чтобы сохранить ведущую роль в европейской безопасности, что чревато соперничеством между странами, говорится в статье.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

Особые риски, по мнению издания, связаны с ростом популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). В случае прихода партии к власти Германия может пересмотреть курс на военную и политическую интеграцию в ЕС и НАТО, сократить поддержку Украины и использовать вооруженные силы преимущественно в национальных интересах. Это, как отмечает The Economist, способно усилить напряженность в отношениях с соседями.

Издание подчеркивает, что ни одна другая европейская страна не располагает сопоставимыми финансовыми возможностями для наращивания обороны. В материале также говорится, что дальнейшее усиление Германии потребует более тесной координации с европейскими партнерами, иначе рост военного потенциала может обернуться внутренними противоречиями в Европе.

