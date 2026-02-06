Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая

Пара занялась сексом в отеле в Китае, а потом один из партнеров обнаружил видео, снятое скрытой камерой, на одном из порносайтов, рассказало «Би-би-си».



Эрик (имя изменено) из Гонконга рассказал журналистам, что в 2023 году на одном из сайтов с порнографией нашел видео, на котором был запечатлен его секс с девушкой Эмили (имя изменено) в гостинице в Шэньчжэне.

Пара останавливалась там за три недели до обнаружения ролика. Они не знали, что их снимает скрытая камера, и стали жертвами нелегальной индустрии «шпионского порно».

Эмили, увидев запись, была в ужасе от того, что ее могут увидеть коллеги и родственники. Пара не разговаривала несколько месяцев. Сейчас они выходят на улицу только в головных уборах, чтобы никто их не узнал, и стараются не останавливаться в гостиницах.

Съемка и распространение порно в Китае официально запрещено, но несмотря на это скрытая съемка в номерах отелей существует в стране как минимум десять лет, отметило «Би-би-си».

Чаще всего такие материалы рекламируют в Telegram — автор материала за 18 месяцев обнаружил в мессенджере шесть приложений и сайтов с подобным контентом. В совокупности, по заявлениям владельцев ресурсов, им были доступны более 180 камер в номерах отелей, которые не только записывали происходящее, но и транслировали это в прямом эфире.

За доступ к одному из сайтов со «шпионским порно» корреспонденту «Би-би-си» пришлось внести ежемесячный платеж в размере 450 юаней или 65 долларов. Ресурс позволял наблюдать за номерами в прямом эфире, перематывать записи или скачать смонтированные ролики.

По оценкам «Би-би-си», один из наиболее известных продавцов этого контента под псевдонимом AKA с апреля 2025 года заработал не менее 163 тысяч юаней или 22 тысячи долларов. Согласно данным Китайского бюро статистики, средний годовой доход в КНР в 2025 году составил немногим больше 43 тысяч юаней или 6200 долларов.