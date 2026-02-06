EN
США пригрозили Путину «крупнейшими» санкциями за отказ от переговоров

2 минуты чтения 01:10 6 февраля | Обновлено: 01:11 6 февраля

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Белый дом подготовил крупный пакет санкций против России. И его судьба будет полностью зависеть от хода мирных переговоров с Украиной, сообщает Reuters. 

«У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров», — подчеркнул глава Минфина.

Если Владимир Путин решит выйти из переговорного процесса, тогда США может продолжить давление на экономику России. В первую очередь санкции затронут так называемый «теневой флот», который Кремль использует для продажи нефти в обход наложенных торговых запретов. 

Reuters добавляет, что Бессент по-прежнему считает, что военное вторжение России в Украину в 2022 году было незаконным. И он также продолжает называть Путина военным преступником.

Президент США Дональд Трамп заявил во время ежегодного Национального молитвенного завтрака, что Америка почти добилась установления мира между Россией и Украиной.

Второй этап трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился 5 февраля. Он продлились в общей сложности примерно 4 часа. Всех деталей дипломатической встречи стороны не раскрыли, однако промежуточным результатом стала договоренность России и Украины об обмене пленными военнослужащими 157 на 157.

Позже президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий раунд переговоров в ОАЭ. Он также оценил прогресс в переговорах с Россией во время интервью телеканалу France Info. Зеленский сказал, что при сохранении нынешних темпов продвижения российским войскам потребуется около двух лет, чтобы получить контроль над Донецкой областью. 

При этом Украина готова пойти на «огромную уступку» ради прекращения конфликта, которая ранее отвергалась самим же Зеленским.

