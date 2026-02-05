EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп рассказал о скором конце войны в Украине

2 минуты чтения 19:15 | Обновлено: 19:37

Во время ежегодного Национального молитвенного завтрака президент США Дональд Трамп заявил, что Америка почти добилась установления мира между Россией и Украиной. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал Трамп.

После завершения трехсторонних переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, оптимизмом поделился и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Он назвал переговоры «продуктивными» и «подробными».

«Несмотря на то, что предстоит проделать значительную работу, обсуждения будут продолжены. В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс», — написал Уиткофф в соцсети X.

Сегодняшний раунд переговоров длился в общей сложности примерно четыре часа. Промежуточным результатом стала договоренность России и Украины об обмене пленными военнослужащими. Каждая из сторон вернула по 157 военных.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий раунд переговоров в ОАЭ. Он также пройдет в трехстороннем формате с участием представителей США, России и Украины.

Также Зеленский оценил прогресс в переговорах с Россией во время интервью телеканалу France Info. Он сказал, что при сохранении нынешних темпов продвижения российским войскам потребуется около двух лет, чтобы получить контроль над Донецкой областью. 

При этом Украина готова пойти на «огромную уступку» ради прекращения конфликта, которая ранее отвергалась самим же Зеленским.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»