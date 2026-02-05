Трамп рассказал о скором конце войны в Украине

Во время ежегодного Национального молитвенного завтрака президент США Дональд Трамп заявил, что Америка почти добилась установления мира между Россией и Украиной. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — сказал Трамп.

После завершения трехсторонних переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, оптимизмом поделился и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Он назвал переговоры «продуктивными» и «подробными».

«Несмотря на то, что предстоит проделать значительную работу, обсуждения будут продолжены. В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс», — написал Уиткофф в соцсети X.

Сегодняшний раунд переговоров длился в общей сложности примерно четыре часа. Промежуточным результатом стала договоренность России и Украины об обмене пленными военнослужащими. Каждая из сторон вернула по 157 военных.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий раунд переговоров в ОАЭ. Он также пройдет в трехстороннем формате с участием представителей США, России и Украины.

Также Зеленский оценил прогресс в переговорах с Россией во время интервью телеканалу France Info. Он сказал, что при сохранении нынешних темпов продвижения российским войскам потребуется около двух лет, чтобы получить контроль над Донецкой областью.

При этом Украина готова пойти на «огромную уступку» ради прекращения конфликта, которая ранее отвергалась самим же Зеленским.