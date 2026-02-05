EN
Политика

Зеленский рассказал об «огромной уступке» ради заключения мира с Россией

2 минуты чтения 07:40

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France Info, в котором оценил прогресс в переговорах с Россией.

Политик заявил, что при сохранении нынешних темпов продвижения российским войскам потребуется около двух лет, чтобы получить контроль над восточной частью Украины. Также он отметил, что Киев готов пойти на «огромную уступку» ради прекращения конфликта, которая ранее отвергалась самим Зеленским.

Сейчас Украина готова «заморозить» продолжающееся противостояние по текущей линии фронта. Зеленский отметил, что всегда выступал против этого варианта, однако сейчас готов пойти на такую уступку при условии, что и Россия смягчит свою позицию во время переговоров.

При этом пауза в ведении боевых действий, по мнению Зеленского, нужна России именно сейчас. Он уверен, что Москва атакует объекты энергетической структуры его страны для того, чтобы Украина согласилась на ультиматум Кремля.

Начавшиеся переговоры в Абу-Даби Украина продолжает воспринимать в качестве способа завершить войну, отметил Зеленский. Заявления Кремля о желании достигнуть своих целей военным путем президент Украины посчитал шантажом.

Во время интервью президента Украины спросили и о сроках, в которые, по его мнению, могут завершиться боевые действия. Он отметил, что Киев сделает все возможное, чтобы война прекратилась в течение ближайшего года, и назвал достижение этой цели своим личным приоритетом.

Также Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновления прямого диалога с Владимиром Путиным. Политик считает важной работой по достижению мира, но предостерегает лидеров стран ЕС от ведения такого диалога без достаточного давления на Москву. При этом, по его мнению, сам Путин опасается действий только президента США Дональда Трампа, который не использует имеющиеся у него рычаги давления на Кремль, желая достичь мира, основанного на компромиссе.

