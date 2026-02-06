EN
Спортивная одежда из 2000-х вернулась в моду

2 минуты чтения 16:02

В 2026 году в моду вернулись три тренда на спортивную одежду из нулевых, сообщил журнал Vogue. Так, по мнению редакторов, актуальными вновь стали хореографические наряды, которые уже были популярными в 2000-е. 

В частности, речь идет о спортивных бра, асимметричных топах и камуфляжных брюках. В таком стиле одевалась героиня Хани Дэниелс, которую сыграла актриса Джессика Альба в фильме «Лапочка» 2003 года. В наступившем году в подобном образе для рекламы британского бренда Adanola снялась дочь модели Кейт Мосс Лила.

Также в тренды вернулись логотипы брендов на спортивной одежде, которые были в моде в нулевые. В те годы подобные образы любили певица Мадонна, а также российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова. В новом сезоне такие спортивные костюмы пришли на смену образам «clean girl».

Третий тренд из 2000-х, вернувшийся в моду в наступившем году, — многослойность. Речь идет, в частности, о незаменимом элементе гардероба того времени — майках на бретельках, надетых одна поверх другой.

В 2026 году в таком образе предстала американская супермодель Белла Хадид, надевшая черную майку поверх белого топа.

Ранее СМИ сообщили о возвращении в моду в барах США и Великобритании любимого напитка Джеймса Бонда — мартини. Помимо этого, большим спросом пользуются и другие коктейли на основе вермута. В некоторых заведениях его подают в необычных сочетаниях, например, с кориандром, чили-рассолом и маринованным крыжовником или с имбирем и халапеньо.

