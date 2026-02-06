EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россия начнет выдавать визы талантов «полезным» мигрантам

2 минуты чтения 19:03

Российские посольства и консульства с апреля 2026 года начнут выдавать деловые визы иностранцам, которые представляют интерес и пользу для России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Такие визы чаще называют «визами талантов». Обычно страны выдают их тем иностранцам, которые обладают либо востребованной профессией, либо высокими квалификациями и выдающимися навыками в определенной сфере. Так, на получение российской «визы талантов» смогут податься мигранты с достижениями в производстве, спорте и творческой индустрии.

К тому же, по словам Лаврова, Россия заинтересована в иностранцах, которые внесли вклад в «обеспечение обороноспособности и безопасности» страны. Кроме того, в выдаче миграционных виз российская власть будет отдавать предпочтение кандидатам, которые повлияли на развитие российской экономики.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
Интернет и мемы9 минут чтения

Таким иностранным гражданам и членам их семей будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года — при наличии у них документа, подтверждающего полезность для интересов России.

С идеей создания российской «визы талантов» выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Он предложил по аналогии с США выдавать образованным мигрантам визы на три года. 

При этом депутат призвал остерегаться моделей OnlyFans, которые захотят воспользоваться такой миграционной лазейкой, лишь бы попасть в Россию.

Ранее одному из самых популярных в стране стендап-комиков казахстанцу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. При этом мотивом для запрета послужили не шутки комика и даже не его отношение к войне в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»