Россия начнет выдавать визы талантов «полезным» мигрантам

Российские посольства и консульства с апреля 2026 года начнут выдавать деловые визы иностранцам, которые представляют интерес и пользу для России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Такие визы чаще называют «визами талантов». Обычно страны выдают их тем иностранцам, которые обладают либо востребованной профессией, либо высокими квалификациями и выдающимися навыками в определенной сфере. Так, на получение российской «визы талантов» смогут податься мигранты с достижениями в производстве, спорте и творческой индустрии.

К тому же, по словам Лаврова, Россия заинтересована в иностранцах, которые внесли вклад в «обеспечение обороноспособности и безопасности» страны. Кроме того, в выдаче миграционных виз российская власть будет отдавать предпочтение кандидатам, которые повлияли на развитие российской экономики.

Таким иностранным гражданам и членам их семей будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года — при наличии у них документа, подтверждающего полезность для интересов России.

С идеей создания российской «визы талантов» выступил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Он предложил по аналогии с США выдавать образованным мигрантам визы на три года.

При этом депутат призвал остерегаться моделей OnlyFans, которые захотят воспользоваться такой миграционной лазейкой, лишь бы попасть в Россию.

