Пять тонн наличных долларов Россия тайно переправила в Иран

2 минуты чтения 22:50

Через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, государственный российский банк Промсвязьбанк начал поставки наличной валюты в исламскую республику, сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника.

Это произошло еще за время первого президентского срока Трампа. Поставки наличных из России, по данным издания, начались в 2018 году, когда иранский режим подавил протесты, возникшие на волне недовольства экономической ситуацией в стране.

Так, за четыре месяца 2018 года из России в Иран якобы было переправлено почти пять тонн банкнот. На это потребовалось 34 «оптовые» партии, каждая на сумму от 57 до 115 миллионов долларов. Первую поставку наличности Промсвязьбанк, как пишет The Telegraph, осуществил 13 августа 2018 года — через неделю после того, как Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Тегерана.

Первая партия, отправленная 13 августа, состояла из 110 кг наличных денег, сумма которых составляла 57,3 миллиона долларов. Их, предположительно, сначала доставляли поездом до порта в Астрахани, а затем на корабле через Каспийское море в порт Амирабад. Откуда деньги наконец дошли в Тегеран.

Суммарно, по данным The Telegraph, Россия направила в Иран 2,48 миллиарда долларов. Пересылка наличных, в которых Иран, отключенный от SWIFT и других международных банковских механизмов, крайне заинтересован, является одной из форм политической поддержки со стороны Россия.

«В рамках этого партнерства и альянса задействовано множество направлений. Они последовательно пытаются его выстроить, и поддержка риала, а также укрепление иранской экономики, полностью укладываются в эту стратегию», — сказал в разговоре с изданием американский эксперт по санкциям, международной безопасности и ядерным вопросам Ричард Нефью.

Также, по данным СМИ, Россия снабжала Иран оружием для подавления протестов. Кремль не только делился с иранскими властями своим разносторонним опытом репрессий, но и снабжал необходимым вооружением и оборудованием. 

