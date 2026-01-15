EN
СМИ: Россия снабжала Иран оружием для подавления протестов

2 минуты чтения 18:45

В период с декабря 2025 года по январь 2026, когда антиправительственные протесты охватили Иран, российские и белорусские транспортные самолеты Ил-76 неоднократно совершали полеты в Тегеран в обход воздушного пространства НАТО, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что Кремль не только делился с иранскими властями своим разносторонним опытом репрессий, но и снабжал необходимым вооружением и оборудованием для подавления протестов. Так, в конце прошлого года Москва тайно поставила Ирану около 40 MRAP «Спартак» — бронированных машин с усиленной защитой от подрывов. Они были специально разработаны для Росгвардии.

Также издание отмечает, что в марте 2023 года, через шесть месяцев после начала протестов в связи с убийством полицией нравов 22-летней девушки Махсы Амини, Россию посетила иранская делегация из 17 человек. Они провели восемь дней, посещая дочерние компании крупного российского оборонного конгломерата. В первую очередь их интересовали электрошокеры, светошумовые гранаты, взрывные устройства и другие нелетальные системы, предназначенные для разгона протестующих.

Вместе с этим Москва продолжает поставлять Ирану ключевое военное оборудование для подавления интернета, которое режим аятолл использует для отключения связи во время нынешних массовых митингов. В стране интернет отключен с 8 января, однако правительственные платформы и банковские услуги продолжали работать. Foreign Policy полагает, что подобная избирательность стала возможной благодаря российской архитектуре сетевого управления, построенная на основе глубокой проверки пакетов (deep packet inspection, сокращенно DPI).

Сейчас, как объясняла «Медиазона», в распоряжении России находятся современное оборудование DPI, которое позволяет фильтровать трафик пользователей и усиливает возможности по блокировкам в том числе VPN-соединений. Как раз такой технологией и пользуются власти Ирана для отключения интернета во время протестов.

При этом Foreign Policy добавляет, что влияние Кремля на судьбу иранских властей остается ограниченным. Россия не может обратить вспять последствия военных действий США, восстановить экономику Ирана или внутреннюю легитимность только за счет внешней поддержки.

Издание CBS News сообщало со ссылкой на иранских источников и правозащитные организации, что в стране во время массовых протестов могли погибнуть от 12 до 20 тысяч человек. В свою очередь судебные власти Ирана опровергли сообщения зарубежных СМИ о более чем 12 000 жертв, назвав их «настоящей ложью».

Ранее издание Reuters писало, ссылаясь на неназванного иранского чиновника, что за две недели иранских протестов погибли около 2000 человек. Ответственность за гибель людей, как протестующих, так и силовиков, власти возлагают на неких «террористов». 

