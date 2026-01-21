EN
Названы самые «везучие» имена у россиян

2 минуты чтения 13:13

В «Национальной лотерее» составили список имен, обладатели которых чаще всего побеждали в розыгрышах в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Среди мужчин лидером по популярности стало имя Александр, а среди женщин чаще других встречались участницы с именем Елена», — рассказали в «Национальной лотерее». При этом там отметили, что среди получателей крупных призов чаще всего встречались Александры и Татьяны.

Другими мужскими именами, попавшими в топ самых «везучих», оказались Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Владимир, Евгений, Максим, Николай и Олег. Среди женщин наиболее часто выигрывали в лотерею Татьяны, Натальи, Ольги, Ирины, Светланы, Екатерины, Анастасии, Юлии и Анны.

Кроме того, начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала РИА «Новости» о самых популярных именах среди новорожденных в прошлом году. Ими оказались Анна и Михаил. 

По словам Уханевой, в прошлом году младенцам дали в общей сложности более 6,7 тысяч разных имен, 900 из которых были составными. Михаилами назвали 2546 детей за год, а Аннами — 1927 младенцев. Представительница ЗАГС отметила, что впервые с 2010 года имя София не заняло лидирующую позицию в рейтинге.

Среди других популярных имен для детей были Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем и Тимофей у мальчиков, а также Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса у девочек.

Уханева добавила, что составные имена мальчикам давали чаще, чем девочкам. При этом сразу шесть девочек получили имя Анна-Мария, а три девочки — Ева Мария. Среди мальчиков повторяющихся составных имен не оказалось.

Горящие новости
