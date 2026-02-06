EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые недооцененные фильмы ужасов за 100 лет

2 минуты чтения 16:27 | Обновлено: 16:29

Издание Collider опубликовало подборку из 10 самых недооцененных фильмов ужасов, вышедших за последние сто лет. В нее вошли фильмы разных эпох — от картин 1930-х годов до современных независимых релизов, которые, несмотря на высокие оценки критиков и культовый статус, так и не получили широкой популярности.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Первое место в рейтинге занял американский фильм «Самая опасная игра» (1932). Он считается одним из ранних образцов хоррора и триллера на выживание. Картина заложила основу для множества последующих фильмов о смертельной охоте на людей. 

Вторую строчку занял экологический хоррор «Пророчество» (1979), посвященный последствиям промышленного загрязнения природы. Несмотря на грубые спецэффекты, фильм выделяется мрачной атмосферой и прямолинейным посылом. Третье место досталось классике 1940-х годов — фильму «Я гуляла с зомби» Жака Турнера, который критики отмечают за поэтичный визуальный стиль и редкую для своего времени глубину тем, связанных с колониализмом и утратой.

В подборку вошли психологический триллер «Параноик» (1963) — готическая картина о семейных манипуляциях и насилии, построенная вокруг образа харизматичного и жестокого антигероя. Также в список включили фильм о доме с привидениями «Подмена» (1980) с Джорджем К. Скоттом, в котором сюжет строится вокруг раскрытия трагического прошлого старинного особняка.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

В рейтинге оказался и итальянский культовый фильм «Демоны» (1985), действие которого разворачивается в кинотеатре, где показ фильма запускает демоническую эпидемию. Кроме того, авторы рейтинга отметили один из самых известных независимых хорроров начала 2000-х — «Девятая сессия», психологическую драму о бригаде рабочих в заброшенной психиатрической больнице.

Среди более современных работ в список вошли «Список убийств» (2011) Бена Уитли и камерная история о призраках «Смотрители» (2011) Тая Уэста. Самым новым фильмом рейтинга стала лента «Правило Дженни Пэн» (2024), действие которой разворачивается в доме престарелых и строится вокруг противостояния двух пожилых мужчин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»