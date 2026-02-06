Названы самые недооцененные фильмы ужасов за 100 лет

Издание Collider опубликовало подборку из 10 самых недооцененных фильмов ужасов, вышедших за последние сто лет. В нее вошли фильмы разных эпох — от картин 1930-х годов до современных независимых релизов, которые, несмотря на высокие оценки критиков и культовый статус, так и не получили широкой популярности.

Первое место в рейтинге занял американский фильм «Самая опасная игра» (1932). Он считается одним из ранних образцов хоррора и триллера на выживание. Картина заложила основу для множества последующих фильмов о смертельной охоте на людей.

Вторую строчку занял экологический хоррор «Пророчество» (1979), посвященный последствиям промышленного загрязнения природы. Несмотря на грубые спецэффекты, фильм выделяется мрачной атмосферой и прямолинейным посылом. Третье место досталось классике 1940-х годов — фильму «Я гуляла с зомби» Жака Турнера, который критики отмечают за поэтичный визуальный стиль и редкую для своего времени глубину тем, связанных с колониализмом и утратой.

В подборку вошли психологический триллер «Параноик» (1963) — готическая картина о семейных манипуляциях и насилии, построенная вокруг образа харизматичного и жестокого антигероя. Также в список включили фильм о доме с привидениями «Подмена» (1980) с Джорджем К. Скоттом, в котором сюжет строится вокруг раскрытия трагического прошлого старинного особняка.

В рейтинге оказался и итальянский культовый фильм «Демоны» (1985), действие которого разворачивается в кинотеатре, где показ фильма запускает демоническую эпидемию. Кроме того, авторы рейтинга отметили один из самых известных независимых хорроров начала 2000-х — «Девятая сессия», психологическую драму о бригаде рабочих в заброшенной психиатрической больнице.

Среди более современных работ в список вошли «Список убийств» (2011) Бена Уитли и камерная история о призраках «Смотрители» (2011) Тая Уэста. Самым новым фильмом рейтинга стала лента «Правило Дженни Пэн» (2024), действие которой разворачивается в доме престарелых и строится вокруг противостояния двух пожилых мужчин.