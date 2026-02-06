EN
Эстония решила ограничить работу КПП на границе с Россией

2 минуты чтения 09:56 | Обновлено: 10:13

Власти Эстонии решили ограничить время работы некоторых наземных переходов на границе с Россией. Об этом, как передает телеканал ERR, заявил премьер-министр страны Кристен Михал. По его словам, такое решение связано с «иррациональным» поведением России и желанием эстонского правительства усилить охрану границы.

«Поскольку Россия временами ведет себя иррационально на границе, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы. Начиная с 24 февраля, мы сократим часы работы пограничных переходов на три месяца и будем закрывать их на ночь, чтобы внимательнее следить за ситуацией в других частях границы», — пояснил Михал, уточнив, что новый режим работы коснется КПП Лухамаа и Койдула-роуд.

О необходимости выделения дополнительных ресурсов для охраны границы с Россией заявил и министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, что поведение российских пограничников требует постоянного повышенного внимания со стороны Департамента полиции и пограничной охраны страны.

«Сократив время работы пограничных переходов в ночное время, мы сможем более эффективно направлять наших сотрудников туда, где они больше всего необходимы», — резюмировал Таро. Он также сообщил, что по истечении трехмесячного срока власти вновь оценят ситуацию на границе и примут новое решение о режиме работы пограничных КПП.

В августе 2025 года эстонские власти укрепили границу с Россией, установив на мосту через реку Нарву, соединяющем две страны, массивные металлические ворота, а также выдвижные барьеры для полной блокировки автомобильного движения. Тогда же там начались работы по возведению полноценно пограничного КПП.

