Общество

Ботокс вошел в число основных методов лечения мигрени

2 минуты чтения 15:40

Исследования последних лет способствовали появлению новых способов лечения мигрени — неврологического заболевания, от которого страдают более миллиарда человек по всему миру. Об этом пишет Би-би-си. Издание проанализировало данные о последних разработках и методах терапии, которые применяются или проходят клинические испытания.

Одним из ключевых направлений терапии стали препараты, воздействующие на кальцитонин-ген-связанный пептид CGRP. Уровень этой молекулы повышается во время приступов мигрени. Лекарства этого класса применяются как для купирования приступов, так и для их профилактики, однако их эффективность различается и сохраняется не у всех пациентов.

Кроме того, при хронической мигрени стали применять ботулотоксин. Метод был внедрен после того, как у пациентов, получавших инъекции ботокса по косметическим показаниям, врачи зафиксировали снижение частоты головных болей. Последующие исследования показали, что ботулотоксин влияет на передачу болевых сигналов в сенсорных нервных волокнах и подавляет высвобождение веществ, участвующих в развитии приступов. В ряде случаев у пациентов с хронической формой мигрени частота приступов снижается на десятки процентов, отмечает Би-би-си.

Также развиваются немедикаментозные методы лечения мигрени — в первую очередь устройства для нейромодуляции. Такие приборы воздействуют на нервы, участвующие в передаче болевых сигналов, с помощью электрических или магнитных импульсов. В зависимости от модели они стимулируют блуждающий, тройничный или затылочные нервы и могут использоваться как для купирования приступов, так и для их профилактики. Часть подобных устройств уже применяется на практике.

В то же время продолжается разработка новых технологий, в том числе устройств с вибрационным воздействием через нос. Такие приборы предполагают механическую стимуляцию нервов, связанных с развитием мигрени, однако точный механизм их действия пока остается предметом исследований. Эти технологии находятся на стадии клинических испытаний, их эффективность и безопасность продолжают оценивать.

Мигрень сопровождается повторяющимися приступами головной боли, которые могут сочетаться с тошнотой, головокружением и повышенной чувствительностью к свету и звукам. По данным врачей, около 75% пациентов с мигренью составляют женщины.

