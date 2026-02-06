EN
Экономика

Перешедшая другу Путина «Балтика» резко снизила выпуск пива

2 минуты чтения 13:20

Пивоваренная компания «Балтика», перешедшая в 2024 году под контроль друга Владимира Путина Геннадия Тимченко, резко снизила выпуск продукции. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как следует из данных участников рынка, которые есть в распоряжении журналистов, в 2025 году «Балтика» сократила производство пива до 197,22 миллиона декалитров, что на 16,34% меньше, чем годом ранее.

Это самое выраженное снижение производства среди десяти самых крупных производителей пива в России, отметил «Коммерсантъ». Так, «Томское пиво» сократило выпуск на 7,9%, до 16,16 миллиона декалитров, «Очаково» — на 4,4%, до 9,04 миллиона декалитров, «Бочкари» — на 4,3%, до 8,37 миллиона декалитров.

Более того, занимающие первое и третье место в рейтинге крупнейших в России компании «Напитки вместе» и «Пивоварни Бочкарев», в 2025 году нарастили производство на 2,05%, до 259,18 миллиона декалитров, и 9,33%, до 101,68 миллиона декалитров, соответственно.

Занимающая четвертую позицию в топ-10 Московская пивоваренная компания показала в прошлом году рост производства на 11,64%, до 39,3 миллиона декалитров, выяснили журналисты.

По мнению независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, снижение производства «Балтикой» связано с тем, что сейчас компания «избавляется от неприбыльных марок, доставшихся ей от предыдущих владельцев, которые использовались лишь как придаток к основному бренду Carlsberg».

В «Балтике» объяснили «Коммерсанту», что снижение объемов производства — это запланированная мера, связанная с обновлением производственных мощностей. Там заявили, что иностранные владельцы годами не инвестировали в оборудование.

После начала войны в Украине владевшая «Балтикой» датская компания Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка. В 2023 году Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление «Росимущества». В декабре 2024 года стало известно, что пивоваренную компанию за 34 миллиарда рублей купило АО «ВГ инвест».

Бенефициары нового владельца «Балтики» не раскрываются. Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией, до покупки пивного бренда «ВГ инвест» не вел никакого бизнеса. Однако в декабре 2024 года на счет компании поступил кредит от Россельхозбанка в 34 миллиарда рублей. Меньше, чем через месяц этот займ был покрыт средствами, поступившими от петербургского АО «Новая система».

Последняя компания, в свою очередь, получила средства от «Эна Инвест», которая принадлежит другу Путина Геннадию Тимченко, рассказали расследователи. По их словам, компания также отправляла деньги в фонд предполагаемой спутницы Путина Алины Кабаевой и на счета вероятных детей российского политика и гимнастки.

