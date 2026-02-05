EN
Экономика

Военные расходы России достигли половины государственного бюджета

2 минуты чтения 23:48

Расходы России на ведение войны в Украине оказались значительно выше, чем об этом заявляет российская власть. Только в 2025 году они составили почти 10% ВВП страны, сообщает Федеральная разведывательная служба Германии.

Если включать в оборонные расходы затраты на строительные проекты Министерства обороны, военные IT-проекты и социальное обеспечение военнослужащих, как это делают в НАТО, то в прошлом году бюджет России потратил по военным статьям 250 миллиардов евро вместо заявленных 150 миллиардов. Таким образом, по оценкам немецкой федеральной разведки, война забрала половину российского бюджета.

«Эти средства используются не только для войны против Украины, но и для дальнейшего развития и расширения военного потенциала, особенно вблизи восточного фланга НАТО. Эти цифры наглядно демонстрируют растущую угрозу для Европы со стороны России», — говорится в отчете немецкой Федеральной разведывательной службы.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

По стандартам НАТО, военные расходы России в 2024 году составили 202 миллиарда евро — на 62 миллиарда больше, чем заявлено официально в российском бюджете. Как полагают в немецкой разведке, в 2023 году при официальных расходах в 82 миллиарда евро, реальные военные траты России составили 136 миллиардов, на 54 миллиарда больше.

При этом в конце 2026 года, как пишет Reuters, по расчетам близкого к правительству России аналитического центра дефицит российского бюджета может превысить запланированный почти в три раза.

Научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге также подсчитал, что за первые девять месяцев 2025 года военные расходы российского бюджета составили рекордные 11,854 триллиона рублей. Или же почти два миллиарда рублей в час. 

