Военные расходы России достигли почти двух миллиардов рублей в час

Военные расходы российского бюджета за первые девять месяцев 2025 года составили рекордные 11,854 триллиона рублей. К такому выводу по итогам собственных подсчетов, проведенных на основании официальных данных Минфина России, пришел научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По его словам, с января по сентябрь 2025 года Россия потратила на военные нужды на 30% или 2,763 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом по сравнению с 2023 годом военный бюджет России вырос на 95% или 5,777 триллиона рублей, а по сравнению с 2022 годом — на 173%. Если же сравнивать военные расходы России с довоенным 2021 годом, то они выросли на 295%, то есть почти в четыре раза.

Таким образом, в текущем году, согласно подсчетам эксперта, Москва тратила на войну 1,32 триллиона рублей в месяц, 43,4 миллиарда рублей в день, или 1,9 миллиарда рублей в час.

Как отметил Клюге, 59% российского военного бюджета засекречено. Однако известно, что за три квартала текущего года по открытым оборонным статьям было потрачено 4,816 триллиона рублей, а по закрытым — 7,038 триллиона. Таким образом засекреченная часть военных расходов Кремля выросла по сравнению с прошлым годом на 39%, а относительно довоенного периода — в пять раз.

Как отмечает эксперт, в этом году Москва потратила на войну 44% собранных в федеральный бюджет налогов и 39% его расходов. По его словам, оба показателя стали рекордными. Так, в прошлом году они составляли 39% и 36% соответственно.

Согласно подсчетам Клюге, с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потратила на войну в общей сложности 42,343 триллиона рублей или 542 миллиарда долларов. Эксперт отметил, что это 24 годовых бюджета всей системы высшего образования России, 22 года финансирования всей сферы здравоохранения страны, или почти 80 годовых бюджетов таких крупных и богатых регионов России, как Свердловская область или Краснодарский край.