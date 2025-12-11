EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Военные расходы России достигли почти двух миллиардов рублей в час

2 минуты чтения 15:49

Военные расходы российского бюджета за первые девять месяцев 2025 года составили рекордные 11,854 триллиона рублей. К такому выводу по итогам собственных подсчетов, проведенных на основании официальных данных Минфина России, пришел научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По его словам, с января по сентябрь 2025 года Россия потратила на военные нужды на 30% или 2,763 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом по сравнению с 2023 годом военный бюджет России вырос на  95% или 5,777 триллиона рублей, а по сравнению с 2022 годом — на 173%. Если же сравнивать военные расходы России с довоенным 2021 годом, то они выросли на 295%, то есть почти в четыре раза.

Таким образом, в текущем году, согласно подсчетам эксперта, Москва тратила на войну 1,32 триллиона рублей в месяц, 43,4 миллиарда рублей в день, или 1,9 миллиарда рублей в час.

Как отметил Клюге, 59% российского военного бюджета засекречено. Однако известно, что за три квартала текущего года по открытым оборонным статьям было потрачено 4,816 триллиона рублей, а по закрытым — 7,038 триллиона. Таким образом засекреченная часть военных расходов Кремля выросла по сравнению с прошлым годом на 39%, а относительно довоенного периода — в пять раз.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Как отмечает эксперт, в этом году Москва потратила на войну 44% собранных в федеральный бюджет налогов и 39% его расходов. По его словам, оба показателя стали рекордными. Так, в прошлом году они составляли 39% и 36% соответственно.

Согласно подсчетам Клюге, с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потратила на войну в общей сложности 42,343 триллиона рублей или 542 миллиарда долларов. Эксперт отметил, что это 24 годовых бюджета всей системы высшего образования России, 22 года финансирования всей сферы здравоохранения страны, или почти 80 годовых бюджетов таких крупных и богатых регионов России, как Свердловская область или Краснодарский край.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01
Отомстил за смерть семьи
Криминал
Отомстил за смерть семьи
Россиянин потерял жену и детей в авиакатастрофе. Он выследил в Европе диспетчера того рейса и зарезал его
00:01 10 декабря
23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05 9 декабря
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01 9 декабря
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух