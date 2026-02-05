EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Создательница «Нате, носите» обвинила отчима в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 18:26

Создательница брендов одежды «Нате, носите» и N*agent Яна Корецкая обвинила своего отчима художника по свету, работающего в театре Левендаль в Санкт-Петербурге, Дениса Завьялова в сексуализированном насилии над ней, когда она была несовершеннолетней. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в инстаграме.

«Я была жертвой педофила, и это сломало мне жизнь. <…> Будучи отчимом, с моих 11-ти лет до моих 16-ти он совершал надо мной сексуализированное насилие, а также снимал порнографические материалы с моим участием», — говорит на кадрах Корецкая.

По ее словам, отчим «очень сильно втирался в доверие», а также угрожал распространить интимные материалы, что помешало ей «в силу возраста» обратиться за помощью сразу.

Теперь Корецкая, по ее словам, написала заявление на Завьялова в Следственный комитет. Однако она опасается, что «дело замнут», в связи с чем призвала пользователей сети распространить ее видео, а журналистов — связаться с ней и написать о ее истории.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

По словам Корецкой, у нее есть доказательства виновности отчима, в частности, переписка, в которой он «фактически признается» в содеянном.

Пережитое в детстве сексуализированное насилие, как рассказала Корецкая, непоправимо испортило ей здоровье. По ее словам, ей диагностировали комплексное пост-травматическое стрессовое расстройство, которое, в свою очередь, привело к развитию биполярного расстройства второго типа. Корецкая говорит, что у нее есть соответствующие заключения медицинских специалистов.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

«Эти диагнозы неизлечимы и очень сильно снижают качество жизни», — посетовала основательница модных брендов одежды.

В конце видео Корецкая поблагодарила пользователей за внимание к ее истории и попросила тех, кто мог также пострадать от действий Завьялова, связаться с ней. Кроме того, она выразила надежду, что отчима признают виновным и он понесет заслуженное наказание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»