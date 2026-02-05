Создательница «Нате, носите» обвинила отчима в сексуализированном насилии

Создательница брендов одежды «Нате, носите» и N*agent Яна Корецкая обвинила своего отчима художника по свету, работающего в театре Левендаль в Санкт-Петербурге, Дениса Завьялова в сексуализированном насилии над ней, когда она была несовершеннолетней. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в инстаграме.

«Я была жертвой педофила, и это сломало мне жизнь. <…> Будучи отчимом, с моих 11-ти лет до моих 16-ти он совершал надо мной сексуализированное насилие, а также снимал порнографические материалы с моим участием», — говорит на кадрах Корецкая.

По ее словам, отчим «очень сильно втирался в доверие», а также угрожал распространить интимные материалы, что помешало ей «в силу возраста» обратиться за помощью сразу.

Теперь Корецкая, по ее словам, написала заявление на Завьялова в Следственный комитет. Однако она опасается, что «дело замнут», в связи с чем призвала пользователей сети распространить ее видео, а журналистов — связаться с ней и написать о ее истории.

По словам Корецкой, у нее есть доказательства виновности отчима, в частности, переписка, в которой он «фактически признается» в содеянном.

Пережитое в детстве сексуализированное насилие, как рассказала Корецкая, непоправимо испортило ей здоровье. По ее словам, ей диагностировали комплексное пост-травматическое стрессовое расстройство, которое, в свою очередь, привело к развитию биполярного расстройства второго типа. Корецкая говорит, что у нее есть соответствующие заключения медицинских специалистов.

«Эти диагнозы неизлечимы и очень сильно снижают качество жизни», — посетовала основательница модных брендов одежды.

В конце видео Корецкая поблагодарила пользователей за внимание к ее истории и попросила тех, кто мог также пострадать от действий Завьялова, связаться с ней. Кроме того, она выразила надежду, что отчима признают виновным и он понесет заслуженное наказание.