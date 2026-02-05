Крупнейшие сети отелей отказались от агрегатора Яндекса

Крупнейшие сети отелей в России отказались от сотрудничества с агрегатором «Яндекс.Путешествия» из-за роста комиссии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В числе таких сетей оказались Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», Alean Collection, Accor, «Русские Сезоны», «Ателика» и «Кронвелл Групп». Причиной стало то, что с 1 февраля «Яндекс.Путешествия» повысили базовую комиссию с 15% до 17%.

До этого Российский союз туриндустрии и сами отели просили агрегатор не повышать комиссию, однако «Яндекс.Путешествия» заявили, что не изменят свое решение. В общей сложности под управлением сетей, которые отказались от услуг сервиса, находятся порядка 50 тысяч номеров, добавили в РСТ.

«Папа, а как?» Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом Интернет и мемы 5 минут чтения

Агрегатор в одностороннем порядке навязал условия, которые не соответствуют рыночным и вызовут повышение стоимости номеров для посетителей, заявил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский. По его словам, приоритетом для сети отелей остаются интересы гостя: понятные цены и честные условия бронирования.

«Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка — без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов», — добавил Бродовский.

Генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин назвал решение агрегатора о повышении комиссии угрозой стабильности всей отрасли туризма внутри России. По его словам, это создает опасный прецедент и обязательно приведет к аналогичным шагам со стороны других игроков.

«Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма», — отметил Трукшин.

Из-за роста туристического налога, подорожания энергоносителей, продуктов питания, IT-сервисов и фонда оплаты труда на фоне кадрового дефицита и повышения НДС повышение комиссии даже на процент скажется на цене для конечного потребителя, сказал Трушкин.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

«Выделяя льготные кредиты на развитие туризма, государство ставит конкретную цель: сэкономить ресурсы бизнеса, чтобы направить их на инвестиции в развитие — в частности, создание новой инфраструктуры и рабочих мест. При появлении дополнительного финансового давления в виде повышения комиссии агрегаторами возникает системное противоречие», — добавил гендиректор группы «Мантера».

В Cosmos Hotel Group предупредили о рисках для инвестиций в новые отели, особенно в регионах и среди малых и средних отелей. Для части гостиниц рост комиссий может поставить под угрозу не только прибыль, но и устойчивость бизнеса. В первую очередь это затронет небольшие сети и частные отели, для которых онлайн-сервисы бронирования остаются основным способом привлечения клиентов.

В пресс-службе «Яндекс.Путешествий» сказали РБК, что число подключенных к сервису партнеров растет на десятки тысяч каждый месяц. Там также пояснили, что количество размещенных предложений зависит от разных факторов, в частности, сезона, спроса и маркетинговой стратегии отелей.