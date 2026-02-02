EN
Экономика

Одна из крупнейших отраслей России попала в «идеальный шторм»

2 минуты чтения 16:16 | Обновлено: 16:56

Крупнейшие металлургические компании России считают, что их отрасль попала в «идеальный шторм», которого еще не было в новейшей истории страны. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет РБК.

Крепкий рубль сделал экспорт практически нерентабельным, высокие процентные ставки не дают отрасли возможности взять кредиты, а санкции отрезали компании от традиционных рынков сбыта, считают металлурги.

Ассоциация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие металлургические компании страны, включая «Северсталь», НЛМК и Evraz, разработала пакет антикризисных мер. По данным журналистов, его планируют представить первому вице-премьеру Денису Мантурову 4 февраля. 

Проведение совещания по этой теме в указанную РБК дату в секретариате Мантурова опровергли, а «Русская сталь» на запрос журналистов о комментарии не ответила. По данным источников издания, металлурги предлагают изменить метод расчета акциза на жидкую сталь. 

Этот налог власти ввели в 2022 году, когда им нужно было изъять сверхдоходы, получаемые в тот период отраслью, сообщает The Bell. Его ставка привязана к экспортной цене сляба — так называют заготовку, которая получается в процессе производства листов металла.

Если цена превышает 30 тысяч рублей за тонну, то государство взимает с компании 2,7% от нее. Металлурги предлагают проиндексировать значение отсечки на уровень инфляции. По их подсчетам, налог нужно взимать при превышении 43,47 тысячи рублей за тонну, затем ежегодно его индексировать, а также ввести аналогичный акциз и на импортную продукцию. 

Помимо этого компании хотят обязать заказчиков строительства дорог и сетей использовать преимущественно российскую продукцию, а также стимулировать автопроизводителей закупать металл из России для производства кузовов машин. 

Предлагаются и меры по защите российских производителей от конкурентов из Китая и Казахстана. Металлурги предлагают ввести тарифную надбавку на железнодорожные перевозки импортного металлопроката в размере 40-45%. Экспортеры при этом платят РЖД 8%.

Горящие новости
