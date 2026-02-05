EN
Лидер европейской страны может лишиться поста из-за дела Эпштейна

2 минуты чтения 16:03

Скандал вокруг педофила Джеффри Эпштейна, в котором фигурируют имена влиятельных персон по обе стороны Атлантики, привел к серьезным политическим последствиям в Великобритании, но почти не затронул позиции президента США Дональда Трампа. На это обращает внимание CNN.

Британский премьер-министр Кир Стармер, который сам не был связан с Эпштейном, столкнулся с серьезный политическим давлением. Причиной стало обнародование документов, из которых следует, что бывший высокопоставленный лейборист Питер Мандельсон поддерживал тесные отношения с Эпштейном даже после его осуждения за сексуализированные преступления в 2008 году. Рассекреченные уже в этом году материалы по делу американского финансиста также указывают, что Мандельсон мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию во время финансового кризиса. В отношении него начато расследование.

Стармер, в свою очередь, признал, что знал о дружбе Мандельсона с Эпштейном, но все же назначил его послом в США. Это спровоцировало волну недовольства внутри партии и создало угрозу его лидерству. CNN отмечает, что скандал стал катализатором более широких проблем британской политики, где институты подотчетности продолжают активно работать, а общественное давление быстро трансформируется в политические последствия.

В США ситуация выглядит иначе. Имя Трампа упоминается в материалах по делу Эпштейна, однако обвинений против него не выдвинуто. А Минфин, обнародовавший файлы, заявил, что дальнейших преследований не будет. Сам Трамп называет обсуждение скандала исчерпанным и призывает «двигаться дальше».

Издание связывает устойчивость Трампа с его контролем над Республиканской партией и ограниченной готовностью Конгресса к жесткому надзору. По оценке CNN, даже публикация новых фактов в деле Эпштейна не привела к заметным политическим последствиям для президента. Таким образом, этот скандал наглядно показал разницу между политическими системами США и Европы: если в Лондоне репутационные потери могут быстро перерасти в угрозу власти, то в Вашингтоне даже громкие обвинения не обязательно подрывают позиции лидера.

