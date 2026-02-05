Курс биткоина обвалился до минимума с 2024 года

Курс биткоина обвалился до 70 тысяч долларов, упав на 8% за сутки. Таким образом криптовалюта обновила минимум, державшийся с ноября 2024 года, отметило издание РБК.

Утром 5 февраля курс биткоина опустился до 70,14 тысячи долларов, следует из данных криптобиржи Binance. Цена еще одной криптовалюты — Ethereum — просела ниже 2,08 тысячи долларов, вернувшись к уровню мая 2025 года, рассказали журналисты.

На момент написания новости (13:45 по московскому времени) биткоин стоит 71,3 тысячи долларов, за сутки его курс упал на 6%. Цена Ethereum составляет 2,1 тысяч долларов, и минус 5,5%.

Капитализация крипторынка в целом к утру 5 февраля тоже достигла минимума с ноября 2024 года, опустившись до 2,4 триллиона долларов, пишет РБК. Активы из сотни крупнейших по капитализации криптовалют в списке Coinmarketcap потеряли до 14% своей стоимости. Из этого перечня рост более чем в 1% за последние сутки показали — Hyperliquid, MemeCore и MYX Finance. Больше всех потеряли XRP, Zcash и Stable.

За прошедшие сутки криптобиржи ликвидировали позиции 188 тысяч трейдеров на общую сумму 902 миллионов долларов, следует из данных Coinglass. При этом основная часть потерь пришлась на тех, кто ставил на рост рынка: более 740 миллионов долларов было связано с длинными позициями (лонгами). Речь идет о номинальной стоимости позиций с учетом кредитного плеча — например, сделка на 100 долларов с плечом 10x учитывается в статистике как позиция на тысячу долларов.

Индекс страха и жадности на крипторынке находится в экстремальной зоне, показывая 12 баллов из 100, где ноль — максимальный страх, а 100 — максимальная жадность. Этот показатель свидетельствует о том, что участники рынка склонны к паническим распродажам криптовалют.

Это подтверждают данные CoinMarketCap, согласно которым инвесторы начали выводить деньги из криптофондов. Так, за торговый день 4 февраля из американских спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин забрали 172 миллиона долларов, а из фондов на Ethereum — еще 20,5 миллионов долларов. Это означает, что желающих продать или зафиксировать прибыль оказалось больше, чем тех, кто вкладывался в эти инструменты.