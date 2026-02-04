EN
СМИ рассказали об изменениях в тактике России на переговорах

2 минуты чтения 10:52 | Обновлено: 11:16

Украинские и американские источники рассказали Politico, что, несмотря на попытки Владимира Путина затянуть переговоры по войне в Украине и масштабные атаки на территорию страны после «энергетического перемирия», запланированные на 4 и 5 февраля переговоры могут оказаться «более многообещающими», нежели принято считать, а при удачном стечении обстоятельств война может закончиться этой весной.

По словам собеседников издания, во время встреч делегации проявляют большую «конструктивность». «Раньше эти переговоры были сродни вырыванию зубов без анестезии. Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередное сообщение о том, что переговоры были “конструктивными”. Но теперь я думаю, что в некотором смысле они действительно конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее», — рассказал республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев и пожелавший остаться анонимным.

По его словам, отчасти это заслуга тех, кто сейчас возглавляет украинскую делегацию после ухода влиятельного бывшего главы администрации Зеленского Андрея Ермака, в частности, его преемник Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию правящей партии украинского президента «Слуга народа».

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

«Я замечаю, что с тех пор, как к делу подключился Давид… заметно улучшилось взаимодействие с российскими переговорщиками. <…> Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной», — добавил источник Politico.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что он также заметил перемены в настроении и тоне российской делегации. По его словам, представители России на переговорах не склонны читать долгие лекции о «коренных причинах» конфликта, в отличие от главы МИД Сергея Лаврова и Владимира Путина. Вместо этого они «работали профессионально, углубляясь в практические детали».

По мнению источника, такие изменения могут быть связаны с тем, что Кремль видит более серьезное отношение Европы к вопросам обороны, а заключение мирного соглашения может подорвать усиление оборонного сектора ЕС, поскольку в этом случае властям будет сложнее убедить население в необходимости пойти на те или иные жертвы ради увеличения расходов на оборону.

