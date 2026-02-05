Авиатопливо на основе масла из-под картошки протестировали в России

Компания «Газпром нефть» отчиталась о проведении успешных испытаний нового вида топлива для самолетов. Оно создано на основе переработанного фритюрного масла, которое передается сетью фастфуд-ресторанов «Вкусно — и точка», пишет «Комсомольская правда».

«Папа, а как?» Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом Интернет и мемы 5 минут чтения

Компания утверждает, что провела успешные тесты с участием полноценного стендового реактивного двигателя, во время них имитировались все режимы его работы во время полета. В июле 2023 года «Вкусно — и точка» рассказывала, что похожим топливом «Газпром нефть» впервые заправила морской транспорт.

Применение топлива, произведенного из фритюрного масла и животных жиров, в «Газпром нефти» назвали возможностью перевести авиацию на использование биотоплива.

Проект поддерживается «Аэрофлотом», представитель которого назвал использование топлива такого типа «среднесрочной и долгосрочной» перспективой. Во «Вкусно — и точка» отметили, что рестораны отправляют на переработку значительную часть использованного фритюрного масла.

«Газпром нефть» отмечает, что новый вид топлива можно отнести к типу SAF — так называют топливо, производимое из возобновляемого сырья и снижающее выбросы парниковых газов при авиаперевозках.

Фритюрное масло используют для приготовления продуктов в большом количестве жира, в ресторанах быстрого питания во фритюрницах готовят закуски — картошку-фри, луковые кольца и нагетсы.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

Также «Вкусно — и точка» отправляет на переработку остающийся после варки котлет жир — он передается предприятиям, производящим мыложировую продукцию. Представитель сети рассказывала, что компания отправляет все использованное фритюрное масло на переработку, но отказалась назвать точную долю масла в конечном топливе, которое затем используется в двигателях.

Заявления авиакомпаний о постепенном переходе на SAF и декларируемые намерения перейти на экологически чистое топливо, как отмечало агентство Reuters, критикуются из-за неспособности отрасли реально перейти на этот вид горючего.

Так, SAF сегодня стоит в несколько раз дороже обычного авиатоплива, а возможности для его производства ограничены — предприятия не могут найти нужное количество сырья. Масштабные проекты по производству SAF либо закрываются, либо переносят стадию производства топлива в промышленных масштабах, отмечает агентство.