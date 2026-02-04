Пляжи Анапы могут остаться закрытыми в этом году

Власти допустили, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края могут остаться закрытыми в 2026 году из-за сохраняющегося на высоком уровне загрязнения мазутом. Это следует из заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сделанного ей в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

«Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые пляжи песка в Анапе, пока результат есть, но он недостаточен, чтобы в сегодняшнем дне открывать пляжи», — сказала она.

Издание «Агентство» отмечает, что ранее чиновники обещали очистить пляжи Анапы еще к началу сезона 2025 года, а нынешнее заявление Поповой менее чем за четыре месяца до начала лета ставит под угрозу уже второй курортный сезон в этой части черноморского побережья.

В то же время Попова допустила, что ситуация с очисткой пляжей может измениться к началу будущего лета, но оговорилась, что на данный момент содержание нефтепродуктов в песке пляжей в районе разлива мазута «настолько высоко», что там нельзя разрешать детский отдых.

Между тем с оценками главы Роспотребнадзора не согласился сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий, заявивший, что у местных властей «противоположная точка зрения» на ситуацию на анапских пляжах, которая «подтверждается в том числе и наукой».

В этой связи он попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко дать поручение профильным комитетам и ведомствам «погрузиться в вопрос предельно допустимых концентраций» нефтепродуктов в песке.

В свою очередь, Матвиенко, как отмечает издание, поддержала позицию Поповой. Глава Совфеда заявила, что местным властям нужно «в первую очередь заняться ускорением работы по очистке песка». «Это важно для экономического развития, для граждан наших, но при условии, что это не будет наносить вреда здоровью, тем более детям», — подчеркнула она.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера класса «Волгонефть». В результате в воду вылилось около восьми тысяч тонн мазута, находившихся на борту судов, что стало одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря.