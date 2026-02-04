EN
Общество

Лихорадку чикунгунья впервые завезли в Россию

2 минуты чтения 00:38 4 февраля

Российская туристка вернулась в Москву после отпуска на Сейшельских островах с выраженными симптомами лихорадки. Позже специалисты установили, что девушка заразилась вирусной инфекцией чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Во время отпуска заболевшая отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. После возвращения в страну она была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест‑систем», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора заранее готовились к тому, что в страну могут завезти лихорадку чикунгунья, поэтому все необходимые противоэпидемические мероприятия были оперативно организованы. При этом в ведомстве отметили, что риск распространения инфекции на территории России минимален.

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

Лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку. Привычными регионами распространения чикунгуньи являются теплые страны с влажным климатом: Африка к югу от Сахары, Центральная и Южная Америка, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион и Индийский субконтинент.

Ранее журнал Naked Science опубликовал исследование, посвященное тропическим комарам. Авторы научной работы отмечали, что комары хоть и являются переносчиками опасных заболеваний, таких как лихорадка денге и чикунгуньи, они играют важную роль в поддержании устойчивых экосистем. А вырубка лесов и освоение природных территорий вынудили комаров активнее охотиться на людей из-за чего растет и распространение инфекций. 

