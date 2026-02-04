EN
СМИ узнали место работы двоюродного брата Путина

2 минуты чтения 14:54 | Обновлено: 14:57

Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина, с 2021 года работает в «Вертолетной сервисной компании» — она входит в «Ростех» под руководством Сергея Чемезова — и получает полмиллиона рублей в месяц. Об этом сообщило «Агентство».

Какую именно должность занимает Игорь Путин, неизвестно. По данным издания, он является сыном брата отца Владимира Путина. До 1998 года Игорь Путин служил в армии, а после этого работал чиновником в Рязанской области. С 2005 года он начал устраиваться в разные российские компании с помощью своей фамилии и выступал своего рода «оберегом» для бизнеса.

Издание «Проект» насчитало как минимум 33 компании, в которых Игорь Путин был акционером или занимал руководящие посты. Многие из них закрылись или обанкротились, отмечает «Агентство». Последним известным местом работы двоюродного брата Путина был пост президента в небольшой нефтеперерабатывающей компании «Югранефтепродукт» в Ханты-Мансийске.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

С 2021 года Игорь Путин работает в дочерней компании «Вертолетов России», которой руководит Иван Серов, племянник Сергея Чемезова. Сама компания входит в возглавляемый им «Ростех». При этом на сайте компании Игорь Путин не упоминается, но данные о его зарплате «Агентство» обнаружило в ФНС.

Ранее «Агентство» писало, что родственники Владимира Путина чаще всего устраиваются на работу в медицинские структуры РЖД. Там, по данным издания, работают как минимум четыре человека, которые имеют связи с семьей Путина. В их число входят двоюродная племянница Путина, ее муж и сестра, а также бывший супруг двоюродной племянницы Путина по отцовской линии.

