СМИ раскрыли место массового трудоустройства родственников Путина

2 минуты чтения 11:06 | Обновлено: 11:07

Медицинские структуры «РЖД-Медицины» оказались местом наиболее массового трудоустройства родственников Владимира Путина, говорится в расследовании «Агентства». По данным издания, на руководящих должностях в сети работают как минимум четыре человека, связанные с семьей политика.






Речь идет, в частности, о внучатой двоюродной племяннице Путина Полине Успенской и ее муже Анатолии Успенском, информация о которых ранее не появлялась в СМИ. Успенская, как выяснило издание, много лет занималась косметологией, а в 2017 году начала работать в системе «РЖД-Медицины». В настоящее время она занимает должность заведующей центральной поликлиникой сети на Новой Басманной улице в Москве. Ее супруг почти одновременно с ней пришел в компанию и сейчас является заместителем директора этой поликлиники по административно-хозяйственным вопросам.

Непосредственной руководительницей Полины Успенской является ее младшая сестра Елена Фисенко, которая возглавляет всю медицинскую сеть РЖД. По данным «Агентства», ранее пост директора «РЖД-Медицины» предлагали занять Полине Успенской, однако она отказалась, и должность перешла ее сестре. Фисенко работает в структурах РЖД с 2016 года. В 2025 году она вышла замуж за первого заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко.






Кроме того, в «РЖД-Медицине» оказался трудоустроен Дмитрий Подгузов — бывший супруг двоюродной племянницы президента по отцовской линии Веры Подгузовой-Майор, занимающей пост вице-президента банка ПСБ. Подгузов работает заместителем директора по административно-хозяйственным вопросам одной из больниц сети в московском районе Люблино.

«РЖД-Медицина» — одна из крупнейших медицинских сетей в России. В нее входят около 360 больниц и поликлиник в 250 городах страны. В учреждениях сети работают более 10 тысяч сотрудников, а медицинскую помощь там получают свыше двух миллионов человек.В конце прошлого года издание «Проект» выяснило, что Владимир Путин установил рекорд по числу родственников во власти за последние 100 лет. По данным расследователей, в структурах, связанных с госсектором, работают как минимум 24 родственника политика.

