СМИ оценили рухнувшие нефтегазовые доходы России

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом из-за западных санкций и снижения мировых цен на нефть. Об этом пишет Financial Times.

Согласно расчетам газеты на основе данных агентства Argus, в ноябре 2025 года, после введения США санкций против «Роснефти» и «Лукойла», разрыв между ценами на эталонную нефть Brent и российскую Urals почти удвоился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил 24 доллара за баррель. Сообщается, что предыдущие два года разница в цене составляла около 15 долларов.

В декабре цена Urals опускалась до минимального уровня со времен пандемии коронавируса — до 39,18 доллара за баррель. По отдельным поставкам в Индию нефть продавалась по 22–25 долларов за баррель, что примерно соответствовало себестоимости добычи, отмечает неназванный экс-руководитель энергетической отрасли. Он подчеркнул, что при дальнейшем ужесточении американских санкций Россия сможет экспортировать нефть только через трубопроводы.

Сообщается, что на снижение экспортных доходов повлияло также укрепление рубля, курс которого сейчас примерно на 17% выше заложенного в бюджет. Если низкие цены на нефть и крепкий рубль сохранятся, бюджет России может недополучить около 3 триллионов рублей к концу года, отмечает Financial Times.

Согласно оценкам аналитиков, объем морских поставок нефти может сократиться до 410 тысяч тонн в сутки, что на 11% меньше, чем годом ранее. Также меняется и география экспорта. Так, по данным аналитического центра CREA, в декабре российские поставки в Китай выросли на 23% по сравнению с ноябрем, а в Индию наоборот, снизились на 29%.

Кроме того, в январе увеличилась доля поставок неуказанным покупателям. Как пишет Financial Times, танкеры простаивают у побережья Китая и Индии в поисках НПЗ, готовых принять нефть.

Эксперты считают, что санкции оказывают на российскую экономику медленный, но накопительный эффект. По их словам, дальнейшая динамика будет зависеть от мировых цен на нефть. Экономист Центра Карнеги Александра Прокопенко подчеркнула, что Россия не перестала быть нефтяным государством из-за диверсификации экономики. Скорее всего, экспортные рынки Москвы оказались ограничены, а цены на нефть — невыгодными, добавила она.