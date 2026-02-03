Мария Колесникова назвала Дудю причины провала протестов в Беларуси

Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова, освобожденная из колонии в декабре 2025 года, дала интервью журналисту Юрию Дудю. В нем она высказалась против насильственных методов протеста.

Колесникова отметила, что никогда не ставила для себя цели свергнуть Александра Лукашенко: «У меня была задача, моя личная, участвовать в избирательной кампании, чтобы кандидаты, которых я поддерживала, могли дальше строить, и [я] вместе с ними, новую Беларусь».

По словам оппозиционерки, в избирательных кампаниях Виктора Бабарико и Светланы Тихановской, которыми она занималась, «мало чего можно поменять». Колесникова рассказала, что, по ее мнению, обе этих кампании получились «естественными» — такое не получится «придумать или срежиссировать», добавила она.

Также в ответ на вопрос Юрия Дудя о причинах провала протестов 2020 года оппозиционерка сказала, что, на ее взгляд, активистам, вероятно, нужно было четче доносить до беларусских властей, что демонстрации носят исключительно мирный характер.

«Точно нельзя было» в тот момент призывать к насилию и применять его, считает Колесникова. Штурм правительственных зданий она назвала «неприемлемым для себя.

Дудь привел мнение некоторых участников протестов в Беларуси, которые сейчас считают, что ненасильственные протесты были ошибкой, потому что таким образом выборы у тиранов не выигрывают и не свергают диктаторов. На это оппозиционерка сказала: «Возможно, ты прав».

В 2020 году Мария Колесникова стала одной из ключевых фигур беларусского протестного движения и возглавила предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. В 2021 году суд приговорил ее к 11 годам заключения по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. А 13 декабря 2025 года Колесникова была помилована и освобождена вместе с другими политзаключенными в рамках сделки Беларуси с США.