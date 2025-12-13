Мария Колесникова и еще больше сотни политзаключенных вышли на свободу в Беларуси

В Беларуси на свободу вышли 123 политзаключенных. О массовом освобождении стало известно через несколько часов после того, как США объявили об ослаблении санкций в отношении страны, пишет «Зеркало».

Сначала появились сообщения о том, что на свободу вышла оппозиционерка Мария Колесникова. Вскоре стало понятно, что речь идет о масштабной новой волне помилованных, их количество превысило сотню человек. Среди них — Нобелевский лауреат премии мира 2022 года Алесь Беляцкий и политик Виктор Бабарико, который считался одним из главных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Во время предвыборной кампании Бабарико Колесникова была координатором его штаба.

Освобождены были и главный редактор крупнейшего портала Беларуси Tut.by Марина Золотова, литературовед и политический аналитик Александр Федута, правозащитники Валентин Стефанович и Владимир Лабкович и др.

Мария Колесникова — одна из ключевых фигур беларусского протестного движения 2020 года и член объединенного штаба оппозиционных кандидатов Светланы Тихановской и Вероники Цепкало. В сентябре 2020 года ее задержали после попытки насильственного выдворения из страны, от которой она отказалась. В 2021 году суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Беларусские и международные правозащитные организации признали ее политической заключенной. В последние годы правозащитники неоднократно сообщали об ухудшении состояния здоровья Колесниковой в колонии.

Правозащитная организация BYSOL уже открыла экстренный сбор средств для помощи освобожденных политзаключенных.

«У многих подорвано здоровье, они растеряны и дезориентированы, без денег и необходимых документов. У многих нет даже паспорта или справки об освобождении. Это значит, что они не могут оформить легальный статус, обратиться к врачу, получить пенсию или открыть банковский счет. Им нужна наша помощь», — говорится в сообщении организации. Планируется собрать 123 тысячи евро — по тысяче евро на каждого из 123 помилованных. По состоянию на данный момент собрано почти 60 тысяч евро.

Решение о помиловании заключенных было принято Александром Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, утверждает связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». В сообщении говорится, что помилование 123 человек связано с отменой санкций против белорусской калийной отрасли, введенных предыдущей администрацией США, а также с началом процесса отмены других санкций против Беларуси.

Белорусские власти заявляют, что среди помилованных — граждане разных стран, осужденные за преступления «шпионской, террористической и экстремистской направленности». Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что с конца ноября в Беларуси были помилованы в общей сложности 156 человек, включая граждан Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Накануне в Минске прошли переговоры спецпосланника президента США Джона Коула и Александра Лукашенко. По итогам американская сторона объявила о снятии санкций с белорусской калийной отрасли.

