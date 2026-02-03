Мария Колесникова рассказала Дудю о жизни в колонии Беларуси

Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова, освобожденная из колонии в декабре 2025 года, дала интервью журналисту Юрию Дудю. Она рассказала об условиях содержания, одиночном заключении и о том, что помогло ей справиться с длительной изоляцией.

По словам Колесниковой, за время заключения она находилась как в отряде, так и в одиночной камере. В колонии она провела около 10 месяцев в отряде, затем 19 месяцев — в одиночном заключении, после чего ее снова перевели к другим заключенным. В отряде действовал общий режим: подъем в шесть утра, отбой в десять вечера, работа в две смены. Заключенные трудились на фабрике, где, в частности, шили одежду для беларусской милиции.

Колесникова рассказала, что для нее существовала одна «красная линия» — она не стала бы шить форму для российских военных. «Если бы мне сказали шить одежду для российских военных, я бы отказалась работать. Я бы была в ШИЗО все время», — подчеркнула она.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому Общество 11 минут чтения

За месяц работы, по ее словам, она получала около 80 беларусских рублей — это примерно 25 евро. Колесникова назвала такой труд фактически рабским, однако отметила, что сама работа помогала ей сохранять внутреннюю дисциплину. «Я считала, что это все равно время моей жизни. И если я что-то делаю, я стараюсь делать это максимально хорошо», — говорит она.

Мария Колесникова также описала условия одиночного заключения. В камере, по ее словам, была только холодная вода, горячий душ полагался один раз в неделю, подъем в пять утра и отбой в девять вечера.

Физическая активность стала для нее одним из главных способов справляться с изоляцией и сохранять психологическое равновесие. Даже в одиночной камере размером два на три метра она продолжала двигаться. «Я могла проходить по камере до десяти тысяч шагов в день — туда и обратно, по пять маленьких шагов», — рассказала Мария Колесникова.

Кроме того, она ежедневно занималась физическими упражнениями, растяжкой и йогой, хотя до заключения йогой не увлекалась. По ее словам, она тренировалась прямо на полу камеры, без коврика, и в разные периоды посвящала движению до четырех часов в день. Колесникова отметила, что такая нагрузка помогала ей не концентрироваться на тяжелых условиях содержания и «переживать весь этот ад».

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Несмотря на длительную изоляцию, Колесникова заявила, что никогда не чувствовала себя одинокой. «Даже когда я 19 месяцев находилась в одиночном заключении, я никогда не чувствовала себя в одиночестве», — сказала она. За время заключения оппозиционерка написала две книги, которые остались в колонии. По ее словам, при необходимости она готова восстановить их по памяти и написать новые — в том числе о том, «как выжить в таких условиях и остаться человеком».

В 2020 году Мария Колесникова стала одной из ключевых фигур беларуского протестного движения и возглавила предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. В 2021 году суд приговорил ее к 11 годам заключения по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. А 13 декабря 2025 года Колесникова была помилована и освобождена вместе с другими политзаключенными в рамках сделки Беларуси с США.