Кремль прокомментировал упоминания Путина в файлах Эпштейна

Кремль впервые прокомментировал упоминания Владимира Путина в опубликованных властями США файлах покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и торговле людьми. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос телеканала RTVI о том, получал ли Путин предложения о встрече с Эпштейном.

«Нет», — ответил на это Песков.

Незадолго до этого Минюст США опубликовал более трех миллионов ранее засекреченных «файлов Эпштейна». Как подсчитал британский таблоид Daily Mail имя Путина в рассекреченных документах упоминается более тысячи раз.

Издание отмечало, что в основном имя Путина упоминается в заголовках новостей, которыми Эпштейн обменивался в переписках. Однако, в опубликованных архивах нашлись и письма финансиста, в которых он упоминает возможную встречу с Путиным.

О желании встретиться с ним покойный финансист, в частности, несколько раз говорил в переписке с бывшим тогда генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Так, незадолго до саммита Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году Эпштейн писал Ягланду, что может предоставить Кремлю «ценную информацию» об американском президенте.

В опубликованном властями США вместе с другими «файлами Эпштейна» отчете ФБР, датированном 27 ноября 2017 года, Эпштейна называют «управляющим состоянием Путина». Так, в документе идет речь о встрече агентов ФБР с конфиденциальным источником, по словам которого, финансист не только управлял состоянием Путина, но и «оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе».

Сам Трамп, о котором известно, что он был близким другом Эпштейна в течение многих лет, о чем свидетельствует множество фотографий, документов и показаний свидетелей, неоднократно отвергал любые обвинения в свой адрес, связанные с делом Эпштейна.

Так, накануне американский президент написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что никогда не дружил с финансистом и не был на его частном острове, подчеркнув, что «почти все эти продажные демократы и их спонсоры там были».