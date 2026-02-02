Обвиненного в изнасилованиях сына кронпринцессы Норвегии арестовали

В Норвегии арестовали старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби. Его подозревают в причинении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении запрета на посещение. Об этом сообщило издание Trondheim 24.

Полиция запросила члену королевской семьи содержание под стражей в течение четырех недель из-за риска новых преступлений, сообщил представитель ведомства Андреас Крушевски. Адвокат Хейби Эллен Анденас подтвердила арест своего подзащитного, не раскрыв, где это произошло.

Сын кронпринцессы Норвегии предстанет перед окружным судом Осло 3 февраля. Против Хейби выдвинуты 38 обвинений, среди которых изнасилование четырех девушек, нападение на подругу, угрозы ей, повреждение ее квартиры, а также преступления, связанные с наркотиками и вождением автомобиля. Если сына кронпринцессы признают виновным, ему грозит более десяти лет тюрьмы.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому Общество 11 минут чтения

Норвежский дворец утверждает, что Мариус Борг Хейби — не член королевской семьи и не публичная фигура. Метте-Марит родила старшего сына в первом браке, после чего в 2001 году вышла замуж за кронпринца Хокона.

При этом, как отмечает BBC, в королевской семье Хейби воспринимают как ближайшего родственника. Так, Хокон относится к сыну своей супруги как к собственному. Короля Норвегии, 88-летнего Харальда V, подсудимый большую часть жизни знал как своего деда.

Хейби признал вину по некоторым обвинениям, но продолжает отрицать свою причастность к более тяжким, в частности, к сексуализированному насилию. По версии обвинения, сын кронпринцессы в 2023 году изнасиловал спящую женщину. Еще три эпизода связаны с женщинами, которые были недееспособны.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

Сегодня, 2 февраля, издание VG обнаружило упоминание кронпринцессы в опубликованных Минюстом США файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Выяснилось, что они были знакомы и вели активную переписку.

«Я поступила опрометчиво и глубоко сожалею о том, что вообще контактировала с Эпштейном. Это просто позор», — отреагировала Метте-Марит на публикацию VG.

В 2018 году у кронпринцессы диагностировали тяжелое заболевание — фиброз легких. Сейчас врачи готовят ее к операции по пересадке легкого.