СМИ: пропавшего в Петербурге 9-летнего ребенка могли похитить с целью убийства

В Санкт-Петербурге третьи сутки ищут девятилетнего Павла Тифитулина, пропавшего 30 января в Красносельском районе. Следователи считают, что ребенка могли похитить с целью убийства, сообщает портал «78.ru».

Мальчик вышел из дома днем и отправился гулять на горку на Колобановской улице в поселке Горелово. Родителям он сказал, что по дороге зайдет в гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе. Около 17:00 Павла в последний раз видели в магазине аксессуаров для телефонов в здании гипермаркета. После этого он не выходил на связь, уточняет издание.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, записи с камер видеонаблюдения показали, что, выйдя из магазина, ребенок подошел к автомобилю с поврежденным бампером и сел в него.

Днем в понедельник второго февраля агентство ТАСС со ссылкой на СК сообщило, что подозреваемый в похищении мальчика задержан. Ранее «78.ru» со ссылкой на источники писало, что предполагаемый подозреваемый — мужчина средних лет, который много лет назад приехал в Петербург с юга России и занимался строительными работами. По данным издания, он был последним, кто разговаривал с ребенком и видел его живым. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов нет.

Мама друга пропавшего мальчика Ксения рассказала порталу «78.ru» о семье Павла Тифитулина. По ее словам, в семье воспитываются четверо детей. Мать мальчика, как утверждает собеседница издания, не работает, но занимается их воспитанием и «из кожи вон лезет» ради них.

Об отце Павла Ксения высказалась резко. «То приходит, то уходит, ну… Короче, проще так скажу, он солевой наркоман. Вот и все. Поэтому как бы мать в бубен бьет, чтобы у детей все было, а этому по барабану», — рассказала она.

Поиски Павла Тифитулина продолжаются третьи сутки. В них участвуют полиция, следственные органы, экстренные службы и две сотни волонтеров. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Как уточняет портал «78.ru», дело квалифицировано по статье об убийстве, однако Павел Тифитулин официально считается живым, а такая квалификация выбрана для расширения оперативно-розыскных возможностей.