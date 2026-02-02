Воевавший против Украины православный блогер больше года насиловал 8-летнюю девочку

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал православного блогера и участника войны с Украиной Клауда Роммеля виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчину приговорили к 15 годам строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

33-летнего Роммеля задержали в 2024 году после того, как он вернулся с фронта из-за осколочного ранения ноги. Оперативники уголовного розыска установили, что в промежуток между январем 2021 года и сентябрем 2022 Роммель, совершал действия сексуализированного характера в отношении восьмилетней девочки. Потерпевшая рассказала, что мужчина трогал ее за грудь и ягодицы, оголялся перед ней и просил мастурбировать ему.

На личной странице Роммеля VK присутствует множество совместных фотографий с несовершеннолетней девочкой Алиной (имя изменено — примечание редакции). Изначально силовые органы заинтересовались Роммелем именно из-за того, что он жил вместе с 8-летней, хотя не являлся ей родственником.

Позже выяснилось, что Роммель забрал ее к себе на попечение. Вместе с ними в одной квартире, но в отдельной комнате жила и мама девочки. Роммель рассказывал, будто спас девочку от страшных невзгод, которым ребенок якобы подвергался в родной семье. Мужчина уточнял, что девочка живет с ним в комнате, так как ее мать, 46-летняя работница церкви, якобы ведет маргинальный образ жизни.

«Однако Бог все управил и девочка попала в мои надежные руки опеки, где откровенно говоря Святые так сильно помогали, что жизнь выстраивалась крайне благополучно для Ангелочка, такое никакими деньгами или психологией не сыщешь», — писал Роммель на своей странице VK.

Уголовное дело возбудили не сразу — Роммель успел оказаться на фронте. Также мужчина якобы уже воевал на Донбассе в 2014 на стороне сепаратистов. Тогда-то, как рассказывал отец мужчины, все в его сыне изменилось.

По его словам, он рос «обычным, нормальным парнем», но после возвращения с Донбасса уверовал в бога и сменил имя. Так, Александр стал Клаудом Роммелем, в честь немецкого генерал-фельдмаршала. Незадолго до своего задержания Роммель выложил на YouTube ролик, где рассказал, что он — «прямой сын одного из иллюминатов главных управлений мирового правительства».

Роммель не согласился с вердиктом Красногвардейского районного суда и вину не признал. В 2024 году, когда его, он говорил, что планирует вернуться на войну с «Божьей помощью».