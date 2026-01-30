EN
Общество

У жителей Петербурга начали проверять экраны телефонов на входе в метро

09:41 | Обновлено: 11:31
Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга начали чаще обращать внимание на телефоны пассажиров. Они просят включить экран и показать его им, даже если человек не использует гаджет для оплаты проезда, пишут ТАСС и «Фонтанка».

Участившиеся проверки прокомментировал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, вопрос о них ему задал житель города во время прямой линии. Чиновник объяснил происходящее тем, что метро является объектом транспортной инфраструктуры, на котором должны применяться повышенные меры безопасности.

«Фонтанка» со ссылкой на своего корреспондета отмечает, что сотрудники метро проверяют не только экраны телефонов и ноутбуков, но и просят продемонстрировать, что наушники действительно являются наушниками. При этом администрация метро записала отдельное аудиобъявление о необходимости включить экран по требованию сотрудника, которое постоянно воспроизводится на станциях.

Поляков не объяснил, почему проверки участились сейчас, сославшись на опыт работы аэропортов и вокзалов. Чиновник попросил жителей Петербурга отнестись к проверкам «с пониманием». Он отметил, что при демонстрации экрана телефона у пассажиров метро не просят снять блокировку гаджета и продемонстрировать его содержимое.

О повышенном внимании сотрудников петербургского метро к технике пассажиров «Фонтанка» сообщала еще летом 2025 года. Тогда журналисты писали, что гаджет не проверяют на рентген-установке, но если устройство разряжено, то его не дают подключить к розетке.

Работники метро ссылались на внутренний приказ, прямо запрещающий им пропускать людей, которые не смогут продемонстрировать работоспособность устройства. Собеседник «Фонтанки» задал сотрудникам вопрос о том, пустят ли в метро людей, которые только что купили технику в магазине. В ответ ему посоветовали воспользоваться такси.

Фото:Unsplash

