EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: мужчина выследил беременную бывшую девушку через GPS-трекер в игрушке и зарезал ее

2 минуты чтения 12:12

Жителя Японии подозревают в избиении и убийстве бывшей девушки, которая отказала ему в возобновлении отношений. Ее ударили по голове, а затем нанесли ножевое ранение в шею, сообщает SCMP.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Инцидент произошел в квартире женщины 31 декабря 2025 года, полиция задержала подозреваемого 21 января. Он встречался с погибшей менее года, но затем неоднократно звонил ей и писал сообщения, а позже пытался узнать адрес, по которому она проживала вместе с мужем.

За несколько дней до смерти женщины в дом ее родителей пришла посылка с игрушкой. Из приложенной записки следовало, что ее отправил парк развлечений в качестве приза за выигрыш в лотерее. Женщина без каких-либо сомнений забрала ее домой. 

За четыре дня до смерти японка обращалась в полицию с просьбой разъяснить, как она может избавиться от настойчивого внимания со стороны бывшего парня. SCMP пишет, что она совершила анонимный звонок из-за постоянного сталкинга. Муж женщины собирался обратиться с заявлением в полицию после наступления нового года.

Правоохранители арестовали мужчину после того, как обнаружили его на записях камер видеонаблюдения возле дома женщины в день ее смерти. Он отрицает предъявленные ему обвинения, однако, как отмечает Japan Daily, следствие пришло к выводу, что именно он отправил жертве игрушку с устройством для отслеживания местоположения внутри.

При этом полиция продолжает выяснять, как именно устройство использовалось для получения информации о расположении квартиры девушки. SCMP отмечает, что число использований GPS-трекеров в Японии для сталкинга за последние несколько лет увеличилось в несколько раз — с трех зафиксированных случаев в 2021 году до 592 в 2025 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть