СМИ: мужчина выследил беременную бывшую девушку через GPS-трекер в игрушке и зарезал ее

Жителя Японии подозревают в избиении и убийстве бывшей девушки, которая отказала ему в возобновлении отношений. Ее ударили по голове, а затем нанесли ножевое ранение в шею, сообщает SCMP.

Инцидент произошел в квартире женщины 31 декабря 2025 года, полиция задержала подозреваемого 21 января. Он встречался с погибшей менее года, но затем неоднократно звонил ей и писал сообщения, а позже пытался узнать адрес, по которому она проживала вместе с мужем.

За несколько дней до смерти женщины в дом ее родителей пришла посылка с игрушкой. Из приложенной записки следовало, что ее отправил парк развлечений в качестве приза за выигрыш в лотерее. Женщина без каких-либо сомнений забрала ее домой.

За четыре дня до смерти японка обращалась в полицию с просьбой разъяснить, как она может избавиться от настойчивого внимания со стороны бывшего парня. SCMP пишет, что она совершила анонимный звонок из-за постоянного сталкинга. Муж женщины собирался обратиться с заявлением в полицию после наступления нового года.

Правоохранители арестовали мужчину после того, как обнаружили его на записях камер видеонаблюдения возле дома женщины в день ее смерти. Он отрицает предъявленные ему обвинения, однако, как отмечает Japan Daily, следствие пришло к выводу, что именно он отправил жертве игрушку с устройством для отслеживания местоположения внутри.

При этом полиция продолжает выяснять, как именно устройство использовалось для получения информации о расположении квартиры девушки. SCMP отмечает, что число использований GPS-трекеров в Японии для сталкинга за последние несколько лет увеличилось в несколько раз — с трех зафиксированных случаев в 2021 году до 592 в 2025 году.