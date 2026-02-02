В новых документах по делу педофила Эпштейна нашли упоминания россиянок

В новой порции рассекреченных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдены документы, указывающие на его возможные контакты с девушками из Самары, Саратова и Краснодара. Об этом пишет издание РБК, которое изучило архивы.

Так, в одном из файлов содержится анкета девушки из Самары, которая, согласно описанию, имеет экономическое образование и в начале 2010-х годов работала моделью в Нью-Йорке. В анкете указано, что она участвовала в показах и съемках для международных брендов, позже стала владельцем и преподавателем модельной школы в Самаре, а также работала в банковском секторе. Среди ее достижений перечислены участие и победы в российских конкурсах красоты и телевизионных проектах.

Другой файл представляет собой электронное письмо от 10 ноября 2017 года, отправленное помощницей Эпштейна Лесли Грофф. В нем содержится информация о перелете из Нью-Йорка в Самару рейсом «Аэрофлота» с пересадкой. Однако в документе не уточняется, кто именно должен был совершить поездку и с какой целью.

В файле, датированном декабрем 2009 года, приведена электронная переписка Эпштейна с другой девушкой из России. В письме она сообщала, что из-за проблем с работой в Санкт-Петербурге вернулась в Саратов и сейчас живет с матерью и братом. «Сейчас ищу работу, и, как ни невероятно, буду работать в полиции», — писала она.

В ответном сообщении Эпштейн писал: «Я понимаю. Ты все еще хочешь приехать в гости? Я все организую».

Как отмечает РБК, в материалах дела есть и другие упоминания о россиянках. В переписке от февраля 2018 года фигурирует модель по имени Рая из краснодарского агентства Shtorm. В письме, адресованном Джеффри Эпштейну, говорится, что девушка хорошо владеет английским языком. Позднее Рая рассказала пропагандистскому телеканалу RT, что в марте 2018 года агентство предложило ей поездку на работу в Индонезию, однако она отказалась.

«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — заявила она. По словам модели, руководство агентства могло не знать о возможных преступных намерениях заказчиков. Она предположила, что представители Эпштейна могли обращаться в модельные агентства под видом обычных клиентов, не раскрывая истинных целей.

30 января Минюст США опубликовал еще около трех миллионов страниц документов, а также тысячи видеоматериалов и фотографий по делу Эпштейна. Часть файлов позже отредактировали, из них удалили персональные данные предполагаемых жертв. Однако, по подсчетам The Wall Street Journal, всего в архивах были упомянуты имена 47 жертв, из них более 20 на момент предполагаемого изнасилования были несовершеннолетними.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019 году вновь арестован по обвинениям в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасилованиях, сексуализированной эксплуатации, незаконном лишении свободы, пытках и похищениях людей. Дело получило широкий международный резонанс не только из-за характера обвинений, но и из-за круга знакомств Эпштейна. В материалах расследований и публикациях СМИ неоднократно упоминались его связи с влиятельными политиками, бизнесменами и публичными фигурами, в том числе с Дональдом Трампом и Биллом Гейтсом. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.