Политика

Из-за удара российского дрона погибли 15 украинских шахтеров

2 минуты чтения 20:15

Российский беспилотник атаковал автобус с шахтерами в Днепропетровской области. Погибли 15 человек, еще семь получили ранения, сообщили в энергетической компании ДТЭК.

Атака произошла сегодня днем в Павлоградском районе Днепропетровской области, рассказал глава региональной администрации Александр Ганжа. По данным ДТЭК, один из беспилотников нанес удар рядом с автобусом, который перевозил шахтеров после смены.

Атака произошла около 15:45 по местному времени (16:45 по московскому времени), уточнили в офисе Генерального прокурора Украины. По данным ведомства на 18:00 (19:00 по мск), ранения получили 17 человек, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.

В офисе Генпрокурора также сообщили о начале уголовного производства по факту совершения военного преступления. Сотрудники ведомства вместе с другими правоохранителями документируют последствия произошедшего в рамках досудебного расследования.

В четверг, 29 января, президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что позвонил Владимиру Путину и попросил его не наносить ударов по украинским городам. Глава Белого дома пояснил, что пошел на такой шаг из-за спрогнозированного в Украине экстремального похолодания. Российский политик, по его словам, согласился.

На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия по просьбе Трампа воздержится от ударов по украинской инфраструктуре до 1 февраля.

В этот день должен был состояться новый раунд переговоров России, Украины и США, однако его перенесли. По словам президента Украины Владимира Зеленского, встреча состоится 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

