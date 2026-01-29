Трамп попросил Путина не обстреливать Украину

Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и попросил не обстреливать украинские города в течение недели. Все дело в экстремальном похолодании, который прогнозируют в Украине, сообщает Clash Report.

«Многие мне говорили, не тратить время, потому что я не получу от него поддержки. Но Путин согласился, и мы очень рады, что он это сделал. Украинцам сейчас не нужны ракеты, падающие на их города. Так что я просто хотел сказать, что это было очень, очень хорошее решение», — заявил Трамп.

Отдельно глава Белого дома сказал, что в российско-украинских переговорах «достигнут большой прогресс». Трамп напомнил, что США закончили восемь военных конфликтов. И теперь он полагает, что скоро в мире закончится еще одна война.

«Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред Кушнер, и все остальные. Я думаю, что скоро мы урегулируем войну в Украине», — добавил Трамп в ходе встречи с представителями администрации Белого дома.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс.

Ранее днем 29 января в российских военных каналах распространились сообщения о том, что делегации Украины и России на встрече в Абу-Даби якобы договорились об «энергетическом перемирии». Речь шла о прекращении обстрелов объектов критической инфраструктуры до 3 февраля.

Так, по данным Z-блогера Владимира Романова высшее командование армии России якобы распространило приказ, запрещающий удары по украинской энергетической инфраструктуре, а также по объектам в Киеве и Киевской области.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры между российской, украинской и американской делегацией продолжаться 1 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби.