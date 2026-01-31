Роскомнадзор заблокировал почти 5 миллионов сайтов

Всего за время своего существования в рамках борьбы с «запрещенной информацией» Роскомнадзор (РКН) заблокировал в интернете 4 710 000 сайтов, сообщила глава управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Татьяна Денискина.

Она отметила, что РКН ведет мониторинг по более чем 30 видам запрещенной информации. Причем этот список значительно расширился. Единый реестр запрещенной информации в России официально функционирует с 1 ноября 2012 года. И тогда видов запрещенной информации было всего три, а не 30 как сейчас.

Среди заблокированных или удаленных сайтов присутствуют более 641 тысячи материалов с детской порнографией и 255 тысяч с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Еще 858 тысяч блокировок связаны с пропагандой наркотиков.

Также среди заблокированных сайтов находится более 538 тысяч материалов, наполненных суицидальным контентом. А 300 тысяч сайтов ведомство восприняло как экстремистский контент.

При этом темпы блокировок с каждым годом увеличиваются. Так, в 2025 году по требованию Роскомнадзора было удалено на 59% больше запрещенных материалов, чем в 2024: 1,289 миллиона материалов против 810 500.

Как рассказал «Ведомостям» представитель РКН, чаще всего в прошлом году ведомство блокировало и удаляло информацию о средствах обхода блокировок — подобный контент стали запрещать чаще на 1235%. В свою очередь случае запрета материалов, связанных с ЛГБТ, выросли на 269% до 170 300.

Ранее стало известно, что в Москве 16-летний подросток зарезал сотрудника Роскомнадзора. Школьник, как сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», решился на убийство из-за блокировок сайтов и замедления работы интернет-сервисов.

Подростка обвинили в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Следствие полагает, что школьник является ярым противником деятельности Роскомнадзора по цензурированию интернета. Также он якобы готовил убийство сотрудника ведомства заранее.